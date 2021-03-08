Hapisten Kaçan Suçlu, Call of Duty Satın Alırken Yakalandı!

İngiltere'de bir şahıs, hapishaneden kaçtıktan sonra, Call of Duty satın alırken yakalandı. Peki bu olay nasıl mı oldu? Oldukça enteresan bir şekilde gerçekleşen bu olayın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Oyuncular için oyunlar söz konusu olunca, aynı oyun içinde olduğu gibi dışında da karşımıza çıkan engelleri aşabilmek için elimizden geleni ardına koymadığımız zamanlar çoğunlukla oluyor. Aynı bu haberimize konuk olan Clint Butler gibi. “Bir oyun insana neler yaptırır?” sorusunun bir cevabını da Butler yaptığıyla veriyor.

Kendisi tam anlamıyla suç makinesi diyebileceğimiz Clint Butler, soygun ve ateşli silahlar ile işlenenler dahil olmak üzere birçok suç kapsamında on yedi yıllık bir hapis cezası almıştı. Cezasını çekmesi için Buckinghamshire’daki Spring Hill hapishanesine gönderilen Butler, 28 Kasım 2020 tarihi itibarıyla firar etti. Bu süre zarfında evde kalması ile aslında yakalanma riskinden de uzak kalmış, ta ki bir arkadaşı ile Call of Duty: Black Ops Cold War almak için harekete geçene kadar.

Call of Duty Satın Alırken Yakalan Şahıs, Ek Ceza Aldı

Oyunu almak için dışarı çıkan ama bunu sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bir dönemde yapan Clint Butler, haliyle de polis tarafından durdurulmuş. Polis onu ve yanındaki arkadaşını durdurarak neden dışarıda olduğunu sorunca da olanlar olmuş. Şahıs, “Yeni Call of Duty’yi almaya geldim, çünkü kapanma süresinde hiçbir şey yapamıyorum.” cevabını vermiş. Akabinde ise polislerin Butler ve arkadaşını gördüklerini ve kendilerinden kaçmaya çalıştığı bilgisini verdikleri sırada Butler, yakayı kurtarabilmek için polis memurunu tekmelemiş. Ne var ki ikili, yakayı ele vermekten kurtulamamışlar.

Dört ay sonra yeniden yakalanan şahıs, haliyle bir kez daha hapishaneye döndü. Ancak geride bıraktığı süreç kendisi için oldukça pahalıya patladı. Öyle ki 2024 yılına sona erecek olan halihazırdaki cezasının üzerine firar ettiği ve polis memuruna saldırdığı için toplamda on dokuz ay daha eklenmiş oldu. Bu durum karşısında yorumda bulunan Birmingham Polis Baş Müfettişi Nick Rower, “Hapishaneye geri dönme riskini göze alarak, kapanma sürecinde bir arkadaşıyla video oyunu almak için şehre gelmek gibi aptalca bir kararı neden verdiği bir süre daha gizem olarak kalacak.” dedi.

Bildiğiniz gibi günümüzde oyunları sadece kutulu olarak değil, aynı zamanda dijital olarak satın alabiliyorsunuz. Ancak görünüşe göre Clint Butler, ne olursa olsun oyunlarını kutulu olarak almayı tercih ediyor. Muhtemelen bir sonraki kutulu oyununu alabilmek için epey bir süre beklemesi gerekecek. Tabii ki bu süre zarfında sonra tekrardan firar edip, bu defa dijital satın alım gerçekleştirmeyi tercih etmez ise. Bunu muhtemelen sıradaki Call of Duty oyunu çıktığında daha net bir şekilde göreceğiz.