Call of Duty: Warzone'a 200 Oyuncu Desteği Geldi

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için yeni bir güncelleme daha yayınladılar. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan güncellemenin en büyük artısı, Battle Royale modunun artık iki yüz oyuncu destekliyor olması.

Eğer sadece Call of Duty: Modern Warfare sahibiyseniz, indirmeniz gereken dosya boyutu 22 - 36 GB arasında değişecekken Call of Duty: Warzone için 22 - 30 GB arasında değişim gösterecek.

İki yüz oyunculu Battle Royale maçlarından aslında oyunun çıkışı öncesinde ortaya atılan iddialar ile haberdar olmuştuk. TheGamingRevolution, öncelikli olarak yüz elli iki oyuncuya kadar destek sunulduğunu ama iki yüzün hedeflendiğini söylemişti.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone Güncellemelerinin Yenilikleri

Güncelleme ile Cheshire Park isimli yeni bir harita, Roze isimli yeni bir operatör, Rytec AMR isimli yeni bir silahın yanı sıra Juggernaut Royale ve Team Defender olmak üzere iki mod ve Supply Run Contracts de ekleniyor.

Call of Duty: Warzone için eklenen Juggernaut Royale modunda, mitralyöz taşıyan Juggernaut bulunan kutular düşüyor. Çok oyunculu mod için sunulan Team Defender, Capture the Flag için bir varyasyon oluyor. Bu mod, bir ekip üyesine bayrak taşıma görevi veriyor. Her bir saniye için puan kazanıyorsunuz. Ekip üyeleri olarak bir yandan arkadaşınızı korumaya çalışırken aynı zamanda da diğer ekibin bayrak taşıyan üyesine saldırmanız gerekiyor.

Son olarak Supply Run Contracts, Battle Royale maçının tam ortasında başlayacak ve Buy Station üzerinden yapacağınız satın alımlar sınırlı bir süreliğine indirimli olarak satılacak. Bu süre bir dakika ile sınırlı olduğu için kontratı kapar kapmaz bu istasyonlardan birisine koşmanız gerekiyor.