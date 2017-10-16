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Call of Duty: WWII İçin Beklenen Video Yayınlandı

cod live action
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Activision, uzun süredir Call of Duty oyunları için hazırladığı live-action videolarla adından söz ettirmeyi başarıyordu. Bu senenin çokça beklenen yeni oyunu Call of Duty: WWII için hazırlanan live-action videosu da sonunda yayınlandı.

Bugüne kadar hazırlanan live-action yani gerçek insanların rol aldığı tanıtım videolarında, Hollywood’un en tanınmış yüzleri yer almıştı. Tanınmış yüzlerle birlikte aksiyon seviyesi çok yüksek videolar hazırlanmış ve oyuncuların yeni oyuna dair heyecanlarını arttırmak için çaba harcanmıştı.

Call of Duty: WWII için yayınlanan videodaysa Activision ve Sledgehammer Games farklı bir yol izleyerek, ünlü isimlerden ziyade normal insanlara yer verme kararı almış durumdalar. En nihayetinde oyunu normal insanlar oynayacağından, oyunu satın aldığınızda yaşayacağınız heyecanı göstermek isteyen Activision, diğer videolarla karşılaştırıldığında bir adım geride kalsa da yine başarılı bir iş ortaya çıkarmış denilebilir.

Yakın zaman önce kapalı beta sürecine giren ve birçok insan tarafından beğenilmeyen Call of Duty: WWII, 3 Kasım 2017’de PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için raflardaki yerini alacak.

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