Call of Juarez: Gunslinger, Switch için Duyuruldu

Hatırlayacağınız üzere bir süredir Call of Juarez: Gunslinger oyununun Switch için duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. İlk olarak ESRB tarafından yapılan derecelendirme sonrasında, Techland tarafından oyun mecralarına gönderilen kartpostallar ile Vahşi Batı temalı oyunun Nintendo konsolu versiyonunun bu hafta içerisinde duyurulacağı artık resmiyet kazanmıştı. Beklenen duyuru ise dün itibarıyla gerçekleşti.

Square Enix ve Techland, Call of Juarez: Gunslinger oyununun Switch için 10 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacağını müjdelediler. Oyunun bu platform için çıkacak olan versiyonu hareket kontrolcüsü (Motion Controller) ve HD Rumble desteğiyle gelecek.

Birçok Vahşi Batı hikayesini içerisinde barındıran oyunda, bir ödül avcısı olan Silas Greaves rolünde olacaksınız. Senaryo boyunca Eski Batı'nın efsanelerinden John Hardin, Jesse James, Billy the Kid ve Butch Cassidy ile ilgili olarak bu zamana kadar bahsi geçmemiş gerçekleri ortaya çıkartacaksınız. Call of Juarez: Gunslinger oyununda ayrıca ölümcül kombinasyınlar yapmak ve en iyi silahlı soyguncu olmak için hem yeteneklerinizi özelleştirebilecek hem de silahlarınızı geliştirebileceksiniz.

Yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.