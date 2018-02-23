Çanak Antenler Yasaklanıyor

At, avrat, silah. Malum biz Türkler için en başta gelen şeyler. Dikkat ettiyseniz göçebe Türklerde evin pek bir önemi yok. Bu sebepledir ki sokaklarımız, binalarımız bakımsız ve pis. Uzun yıllar kızdım ben de bize, yahu kaç bin sene oldu hala mı alışamadınız yerleşik düzene diye? Sanırım güzellikle olmasa da yavaş yavaş zorla alıştırılacağız.

Siz, "ne diyor bu manyak" demeden ben konuya gireyim. Şu balkonlarımızı, çatılarımızı kaplayan çanak anten görüntüsü artık son buluyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeni şartnamesinde yasaklanan çanak antenlerin yerini, kablo bacası alıyor. Fiber optik, internet, kablo TV gibi ne kadar kablo gerektiren bağlantı varsa binanın yapılışı sırasında içeriden geçirilerek dikey şaft (kablo bacası) yardımıyla dairelere dağıtılacak.

Çanak anten ve apartman balkonlarından sarkan kabloların sonunu getiren bu şartname yeni binalar için geçerli yani eski binalardaki çanakları kimse gelip sökmeyecek, merak etmeyin. Neyse en azından bir yerden başladık, buna da şükür.

Sizce kaç yıl içerisinde balkonlardaki ve çatılardaki çanak antenlerden tamamen kurtulabiliriz dersiniz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!