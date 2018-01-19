Cankurtaran Drone, Okyanusta Boğulmak Üzere Olan İki Kişiyi Kurtardı

Yaklaşık iki sene önce Avustralyalıları köpek balığı saldırılarına karşı korumak için faaliyete geçen "Little Ripper" adındaki drone, boğulmak üzere olan iki genci ölümden kurtararak dünyada bir ilke imza attı.

Her sene onlarca kişinin ölümüne neden olan köpek balığı saldırılarına maruz kalan Avustralya, çareyi drone kullanmakta bulmuştu. 250 bin dolarlık Little Ripper adlı uzaktan kumandalı drone, altı aylık deneme süresi zarfında başarılı sonuçlar elde edince aktif olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Little Ripper, başarılı operasyonlarına bir yenisi daha ekleyerek New South Wales (NSW) Lennox Head sahilinde akıntıya kapılan 15 ve 17 yaşlarındaki iki genci boğulmaktan son anda kurtardı. Tam şarj ile üç saate yakın havada kalabilen drone, kıyıdan yaklaşık 700 metre açıklıkta dalgalarla mücadele eden iki genci farketti ve üzerlerine GPS takılı bir kurtarma botu fırlattı.

Eyalet başkan yardımcısı John Barilaro, Little Ripper'ın bu alanda bir ilke imza attığını ifade ederken, daha önce kurtarma operasyonlarında yüzme tertibatı olan bir drone'un kullanılmadığını belirtti.

Sahilde görevli can kurtaran ekibi tarafından kontrol edilen drone, normalde saatler sürecek bir operasyonu dakikalar içinde gerçekleşti. Sahilde görevli can kurtaran Jai Sheridan, drone’u başlatıp kurtarma alanına uçurmanın ve botu bırakmanın yalnızca bir iki dakika sürdüğünü belirtirken, aksi takdirde kurtarma işleminin üç katı daha uzun süreceğini ifade etti.

Drone tarafından anbean kaydedilen kurtarma operasyonunu aşağıdan izleyebilirsiniz: