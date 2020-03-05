Capcom, Resident Evil 3 (2020) için Canlı Oynanış Gösterimi Yaptı

Önceki gün Capcom tarafından yapılan duyuru sonrasında, dün yapılacağı duyurulmuş olan Resident Evil 3 (2020) canlı yayınını heyecanla beklemeye başlamıştık. Heyecanımızın bir nedeni ise özel bir oynanış gösterimi olacağının söylenmesiydi. Beklenen Resident Evil 3 (2020) canlı yayını belirtilen zamanda yani TSİ 22:00 sıralarında başladı.

CapcomChannel kanalındaki gösterimden biraz daha uzun olan canlı oynanış, Capcom UK Topluluk Yöneticisi Kat tarafından PlayStation 4 platformunda gerçekleştirildi.

Eğer dün sizlerle paylaştığım haberdeki on üç dakikalık oynanış videosunu izlemişseniz, bu haberin sonundaki oynanış kısmı da size epey tanıdık gelecektir. Çünkü tamamıyla aynı kısım gösteriliyor. Ancak 1080p çözünürlükte 60 FPS akıcılığında olduğu için kalite olarak öncekine göre daha iyi olduğunu söyleyeyim.

Sürprizi bozacak herhangi bir şey olmadığı için gönül rahatlığı ile izleyebilirsiniz. Videonun süresi on dakika daha uzun olduğu için Raccoon City sokaklarını daha rahat görebiliyoruz. Ortalıkta cirit atan enfeksiyonlu dostlarımız(!) rahat bıraktığı sürece tabii ki. Ayrıca daha önceden detaylandırılan oynanış mekaniklerini de görebilmek mümkün oluyor. Perfect Dodge ile yakalanmadan kaçabiliyor, yakalandığımızda da ekranda çıkan tuşa seri bir şekilde ardı ardına basarak olabildiğince az hasarla kurtulabiliyoruz. Bunların dışında elektrik kutusuna ateş ederek civardaki zombileri kısa bir süreliğine sersemletebiliyor veya kırmızı varile ateş ederek topluca tahtalı köye gönderebiliyoruz.

Görünüşe göre Resident Evil 3 (2020) de bir önceki oyun kadar zorlayıcı olacakmış gibi görünüyor. En azından bu videoda görünen o yönde ama bir de Nemesis kısmı var. Assolist sahneye çıkınca, esas zorluğu o zaman göreceğiz.

Keyifli seyirler dilerim.