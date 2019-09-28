Casper Nirvana C400 İnceleme - Uygun Fiyatlı Yerli Bilgisayar

Casper'ın tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizüstü bilgisayar modeline yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Casper Nirvana C400 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce isterseniz Casper Nirvana C400'ün teknik özelliklerine bir göz atalım. Casper Nirvana C400, 14 inçlik ekrana sahip. Dizüstü bilgisayarda 5. nesil Intel Core i3 5005u işlemci bulunmakta. 4GB RAM'e sahip olan Casper Nirvana C400'de iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler: 128GB M.2 SSD, 240GB M.2 SSD.

5000 mAh bataraya sahip olan dizüstü bilgisayarda 2 adet Stereo hoparlör yer alıyor. Cihazda 2 adet USB 3.0 bağlantı portu, 1 mini HDMI portu, 1 SD kart okuyucu ve 1 adet kulaklık girişi bulunuyor.

Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Casper Nirvana C400 inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Casper Nirvana C400 inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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