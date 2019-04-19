Castlevania Anniversary Collection Önümüzdeki Ay Geliyor

Bu sene Konami ellinci yılını doldurdu. Geçmişinde bizi birbirinden kaliteli serilerle buluşturmuş olan Japon yayıncı, bunu özel bir şekilde kutlamak istemiş ve Konami 50th Anniversary Collection duyurusunu yapmıştı. Klasik yapımlardan oluşan ve kendi içinde üç bölüme ayrılan bu koleksiyonun ilk bölümü Arcade Classics Anniversary Collection, dün itibarıyla satışa sunulmuştu.

Şimdi ise sırada Castlevania Anniversary Collection var. Bu bölüm ile ilgili detaylar aslında Konami 50th Anniversary Collection duyurusu ile kısmen verilmişti. Kısmen dememizin nedeni ise merak edilen iki noktanın açıklığa kavuşturulmamış oluşuydu. Birincisi, bu koleksiyon ne zaman yayınlanacaktı? İkincisi ise Castlevania, Castlevania II: Belmont's Revenge, Castlevania III: Dracula's Curse, Super Castlevania IV oyunlarına ek olarak, koleksiyonda adı belli olmayan dört oyun hangileri olacaktı?

Konami, Arcade Classics Anniversary Collection sonrasında yeni bir duyuru yaptı. Castlevania Anniversary Collection 16 Mayıs 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Buna ek olarak, Mart ayındaki duyuruda adı verilmemiş olan oyunların da Castlevania Bloodlines, Kid Dracula, Castlevania the Adventure ve Castlevania II: Simon's Quest olacağı ortaya çıktı.

Eğer eski oyunları seven ve Castlevania serisinin hayranı bir oyuncuysanız, yıllardan sonra seriyi mevcut nesilde yeniden oynamak ayrı bir zevk, eğer serinin adını duyup da hiçbir oyununu oynamadıysanız da bu sizin için güzel bir fırsat olacaktır.