Çatıda Elektrik Üreterek Vergisiz Para Kazanabilirsiniz

Günümüzde elektrik fiyatları sürekli artmakta ve kullandığımız her cihaz elektriğe ihtiyaç duymakta. İşte bu yüzden doğal kaynakları kullanarak elektrik üretimini arttırmamız ve dışarıya bağımlı olmamamız gerekiyor. Yani elektrikten vazgeçemiyoruz fakat satın almaktan vazgeçebiliriz. Bunun için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldı.

Kendi elektriğini kendin üret!

Çoğu kişi her ay eve gelen elektrik faturasından sonra "keşke imkan verseler de kendi elektriğimi üretsem" diyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bu çağrıyı cevapsız bırakmadı ve vatandaşlara vergisiz elektrik üretme imkanı sağladı. Milli Enerji ve Maden Politikası ile hayatımıza giren bu proje ile birlikte artık isteyen herkes evinin çatısında elektrik üretebilecek. Ürettikleri elektriği öncelikle kullanan vatandaşlar artan üretimi de vergisini ödemeden satabilecekler. Bu sayede milli sermayeye katkı yapılması ve yurtdışında yapılan elektrik anlaşmalarına ihtiyaç duyulmaması planlanıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan elektrik üretim projesi artık yavaş yavaş faaliyete geçiyor. Kendi evinde elektrik üretmek isteyen vatandaşların öncelikle bölgesindeki elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Eğer kişi ve üretim yapmayı planladığı mekan uygun görülürse 10 kVA'lik sınıra kadar üretim imkanı sağlanıyor. Elektrik üretimindeki tüm denetim dağıtım şirketi tarafından devlet ile birlikte sağlanıyor.

Vergiden muaf esnaf olarak tanımlanan elektrik üreticileri, eğer apartman olarak başvuruda bulunurlarsa tüm daireler için büyük bir indirime olanak sağlayabilirler. Bu proje sayesinde vatandaşlar hem üretecek hem de daha az elektrik faturası ödeyecekler.