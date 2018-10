Catwalk Dediğin Böyle Olur! İstanbul'daki Defilede İlginç Misafir

İstanbul’da düzenlenen Vakko Esmod sahnesi, ilginç bir misafiri ağırladı. Davetsiz şekilde sahneye çıkan bir kedi, mankenlerin geçiş yaptığı sırada önce biraz sahnede yürüdü, sonra sessizce sahnede yattı, en sonunda da olmadık yerlerini yalamaya başladı…

Kedilerin Türkiye’de düzenlenen organizasyonlara davetsiz misafir olarak girmelerine artık alıştık. Bir yıl kadar önce Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı sırasında, sahaya ansızın kedi girmiş ve maç birkaç dakikalığına duraklamıştı. Beşiktaş’ın para cezası dahi yemesine sebep olan kedi, sonrasında sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bayern Münih sosyal medya ekibi tarafından 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları başlamadan önce hazırlanan videoda dahi görünen kedi, futbol severlerin zihnini kazınmıştı.

Benzer bir durum ise geçtiğimiz gün Vakko Esmond isimli mod şovu sırasında yaşandı. İstanbul’da düzenlenen şov sırasında, önemli tasarımcıların yeni elbiselerinden çok sahneye çıkan kedi konuşuldu. Etkinliğe katılanlar tarafından “gerçek catwalk” şeklinde notlarla paylaşılan videolar, yüzbinlerce kişiye ulaştı. Çok okunan birçok yayın organı kediyi manşetlerine dahi taşıdılar. Oldukça ilginç anların yaşanmasını sağlayan kedinin sahneye çıkışını ve rahat hareketlerini ise hemen aşağıda görebileceğiniz videolardan izleyebilirsiniz.

Now THAT'S a catwalk: A playful cat crashed a fashion show in Turkey -- and totally stole the show. 🐈 😂 https://t.co/bsYEkAQkPN pic.twitter.com/ClKMYIPxjk