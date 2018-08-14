Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler Serisinden İki Film Geliyor

Bugüne kadar dahil olduğu birçok filmle izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başaran Cem Yılmaz, Arif V 216 ile 2018’in en çok izlenen filmine imza atmıştı. Arif V 216’dan sonra Karakomik Filmler adı altında bir film serisi başlatacağını duyuran Cem Yılmaz, bugün serinin içinde yer alacak olan Kaçamak ve 2 Arada isimli filmlerinin hazırlıklarının bittiğini duyurdu.

Senaristliğini Cem Yılmaz’ın üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk çalışmalarının başladığı duyurulurken, dört orta metraj filmden oluşacak serinin ilk iki filminin Kaçamak ve 2 Arada isimlerinde olacağı bugün itibarıyla ortaya çıktı. Çekim çalışmalarına başlanan filmler için yapılan ilk çalışmaların İstanbul’da başlayacağı söylenenler arasındaki yerini aldı.

Birbirinden bağımsız iki farklı senaryoya sahip olan filmlerin çekimleri eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği dile getirilirken, her iki filmde de farklı karakterlerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncular ve teknik ekibin, yapılan ilk hazırlıkların ardından çekimleri İstanbul ve Bodrum’da tamamlayacakları aktarıldı.

Tek biletle iki film

Kaçamak ve 2 Arada, Ocak 2019’da vizyondaki yerini alacak. Seyirciler tek bir film bileti satın alarak iki filmi birden izleyebilecekler. Seansa giren seyirciler, ilk seansta bir filmi izledikten sonra ikinci seansta diğer filmi görecekler.

Çekimleri Kasım 2018’e kadar sürecek olan iki filmde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Alagöz, Can Yılmaz gibi diğer filmlerde sıkça gördüğümüz isimler bulunurken, Cem Davran, Nilperi Şahinkaya, Necip Memili, Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Ebuzziya gibi isimler de rol alacaklar.