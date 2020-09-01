Türk Yatırımcının Kurucu Ortağı Olduğu Centricus, TikTok'a Talip Oldu

TikTok'a yeni bir talip daha çıktı. Microsoft ve Oracle'ın ardından Londra merkezli alternatif yatırım platformu Centricus, TikTok'a talip oldu. İşte merak edilen detaylar.

TikTok'a Yeni Talip: Centricus

Dünya.com'un aktardığı habere göre, Centricus, TikTok’un ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'daki operasyonlarına talip oldu. Centricus sosyal medya uygulaması Triller ile ortaklaşa teklif sundu. 20 milyar dolarlık teklif, 10 milyar dolar nakit ve 10 milyar dolarlık kar ortaklığı olarak şirkete iletildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Çinli TikTok'un 90 gün çerisinde Amerikan menşeli bir şirkete satılmaz ise yasaklanacağını söylemişti ve ByteDance'ın ABD'nin ulusal güvenliğini bozacak şekilde harekete geçebileceğine inandıran kanıtlar var açıklamasını yapmıştı.

Yapılan açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması bekleniyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bekliyoruz!