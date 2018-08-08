Cerrahi Müdahaleler İçin Örümcek Robot Geliştirildi

Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü ve Boston Üniversitesinden bilim adamlarının ortak çalışması sonucunda geliştirilen yumuşak malzemeli örümcek robot cerrahi alanda kullanılacak. Örümcek robot, doktorların erişemediği noktalarda yardımcı olacak.

Robotla ilgili ayrıntılı bilgi Advanced Materials dergisinde ortaya çıkarken, bilim adamlarının cerrahi alanda geliştirdikleri ender robotlardan biri olduğu kaydedildi. Ayrıca dergideki yazıda Avustralya tavus kuşu örümceğinden esinlenildiğini aktaran bilim adamları, geliştirme sürecinin devam ettiğini de belirtti.

Özellikle hassas cerrahi müdahalelerde doktorlara yardım edecek örümcek robot, elastik malzemeden yapılmasından dolayı rahatça hareket edip gözlemler yapabilecek. Bunun dışında bilim adamları hayvan benzeri yumuşak robotların gelecekte erişimi zor, insan yapımı bölgelerde de kullanılabileceğini düşünüyor.

Robotu tasarlarken, mikrometrik ölçekte özellikler ile milimetrik ölçekte bir robot geliştirilmesini mümkün kılan entegre üretimden yararlandıklarını aktaran Harvard ve Boston Üniversitesi araştırmacıları, örümcek robotun geliştirilmesi bittikten sonra çeşitli hastanelerde testlere başlayacaklarını belirtti.