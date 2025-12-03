Apple Kullanıcılarına Müjde! ChatGPT'ye Beklenen Özellik Geliyor

OpenAI, Apple kullanıcılarını sevindirecek bir entegrasyon üzerinde çalışıyor. Bu entegrasyon sayesinde Apple Sağlık uygulamasını kullanan kişiler, sağlık verileri hakkında daha anlaşılır ve kapsamlı bilgi edinebilecek. Kullanıcılar ayrıca herhangi bir sorusu olduğunda hızlıca cevap alabilecek ve böylece olası rahatsızlıkları önceden belirleme imkânı elde edecek.

ChatGPT, Apple Sağlık Entegrasyonuna Kavuşuyor

OpenAI, ChatGPT'ye Apple'ın Sağlık hizmetini entegre etmeyi planlıyor. Henüz ne zaman kullanıma sunulacağı belli olmayan bu entegrasyon, ChatGPT'in iOS sürümü için yayınlanan son güncellemenin kodlarında Apple Sağlık detayının da yer alması sayesinde tespit edildi. Şimdilik çok fazla ayrıntı yok ancak kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağı hakkında bazı tahminlerde bulunulabilir.

Bu entegrasyon sayesinde ChatGPT'nin Apple Sağlık'tan gelen verilere dayanarak daha kişiselleştirilmiş ve faydalı yanıtlar vermesi bekleniyor. Yapay zeka destekli sohbet botu, gün içindeki aktivitelerinizi (ne kadar hareket ettiğiniz vb.), uyku düzeninizi, beslenme alışkanlıklarınızı ve benzeri verileri elde ederek sağlığınız hakkında topladığı kapsamlı ve doğru bilgilerden hareketle size özel cevap verebilir.

ChatGPT şu anda Google Drive, GitHub, Box, DropBox, Microsoft Outlook, Gmail, Notion ve Slack de dahil olmak üzere birçok üçüncü taraf uygulamaya zaten bağlanabiliyor. Apple Sağlık entegrasyonu ise sağlık verilerinizin yapay zeka tarafından analiz edilmesini sağlayacak ve böylece ChatGPT, daha etkili bir asistana dönüşecek.

OpenAI eğer bu entegrasyonu kullanıcıların deneyimine sunarsa ChatGPT'nin ayarlarında yer alan "Uygulamalar ve Bağlayıcılar" bölümünden sohbet botunun Apple Sağlık verilerinizle entegreli bir şekilde çalışmasını sağlamak mümkün hâle gelecek. Bu noktadan sonra yapay zeka sadece nelerden hoşlandığınıza değil, sağlık durumunuza da hâkim olacak.