ChatGPT Yakında Discord'a Geliyor: Peki Nasıl Çalışacak?

Discord, mevcut Clyde botunu konuşkan bir sohbet botuna dönüştürmek için OpenAI'in ChatGPT teknolojisini kullanıyor. Clyde, OpenAI'nin ChatGPT veya Microsoft'un Bing sohbet özelliği gibi soruları yanıtlamak ve kullanıcılarla sohbet etmek için yeni yapay zekâ özelliklerine kavuşuyor.

Clyde sohbet botu, önümüzdeki hafta Discord alfa kullanıcılarıyla çok sınırlı sayıda sunucuda halka açık bir deney sırasında Discord kullanıcıları için ücretsiz olacak. Discord yöneticileri sonunda Clyde sohbet robotunu sunuculara ekleyerek kullanıcıların onu sohbetlere çağırmasına ve bir kanala GIF göndermek, müzik önermek ve çok daha fazlası için sorgulara yanıt vermesine olanak tanıyabilecek.

Discord'da ChatGPT Sayesinde Neler Yapabilirsiniz?

Discord kullanıcıları soru sormak için Clyde'a doğrudan mesaj gönderebilir ve sohbet botu arkadaş grupları arasındaki konuşmaları kolaylaştırmak için kanallarda yeni konu başlıkları bile oluşturabilir. Slack'teki ChatGPT entegrasyonunun aksine, Clyde'ı mesajlar hazırlayarak sizin yerinize arkadaşlarınızla konuşmak için kullanamayacaksınız. Bunu daha çok arkadaşlarınızla en popüler şarkılar hakkında tartışırken, Tottenham Hotspur'un büyük bir kupa kazanmasının üzerinden kaç on yıl geçtiğini tartışırken ya da arkadaşınızın hangi saat diliminde olduğu gibi faydalı bilgileri öğrenmeye çalışırken çağırdığınız bir sohbet botu olarak düşünün.

Discord bunu sohbet ve topluluklar uygulamasının temel bir parçası hâline getirmeyi planlıyor ancak tüm Discord kullanıcılarına sunulmaya hazır olmadan önce çok sayıda test ve öğrenme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Önceki pek çok Discord denemesinde olduğu gibi Clyde'ın yükseltilmiş versiyonu, sohbet botu daha geniş çapta kullanıma sunulmadan önce başlangıçta sınırlı sayıda alfa test kullanıcısına sunulacak. Discord ilk erişimi alacak kullanıcı ya da sunucu sayısını henüz açıklamadı.

Discord hâlihazırda kendi Discord sohbet sunucusu üzerinden erişilen bir yapay zekâ görüntü oluşturucu yaratan Midjourney de dâhil olmak üzere birçok yapay zekâ geliştiricisine ev sahipliği yapıyor. Midjourney'in Discord sunucusunda 13 milyondan fazla üyesi var ve geçtiğimiz yıl gördüğümüz yapay zeka görüntü oluşturucularının yükselişinin büyük bir parçası konumunda.