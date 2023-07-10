ChatGPT Kullanımı Giderek Azalmaya Başladı: Peki Neden?

Sohbete dayalı yapay zekâlar üzerindeki heyecan azalmış olabilir mi? İsrail merkezli yazılım ve veri şirketi Similarweb'e göre ChatGPT web sitesine (chat.openai.com) dünya çapında masaüstü ve mobil web trafiği Mayıs'tan Haziran'a %9,7 azaldı. ABD'de ise bu düşüş %10,3 olarak gerçekleşti.

Similarweb tarafından yayınlanan diğer veriler ChatGPT'ye olan ilginin azaldığını doğrular cinsten. ChatGPT'nin web sitesine gelen tekil küresel ziyaretçiler Mayıs'tan Haziran'a %5,7 oranında azalırken, kullanıcıların web sitesinde geçirdikleri süre %8,5 oranında azaldı

ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI, web sitesini çalışır durumda tutmak için günde tahmini 700.000 dolar harcıyor ve bu gidişat OpenAI şirketini memnun etmeyebilir. Öyle ki şirket web sitesinde de belirttiği üzere asıl geliri ücretli aboneliklerden sağlıyor.

Örneğin OpenAI sitesine abone olanlar şu anda GPT-4 sürümünü kullanabilirken, ücretsiz kullanıcılar daha eski bir sürüme erişebiliyor. OpenAI'nin sitesi reklamlar aracılığıyla para kazanmak üzere kurulmamış olsa da Microsoft'un Bing arama motoru OpenAI'nin GPT-4 sürümünü ücretsiz olarak sunduğu için OpenAI'nin kullandığı abonelik modeli büyük kârlar elde etmek için güvenebileceği bir şey gibi görünmüyor.

ChatGPT Kullanımındaki Düşüşün Sebebi Ne?

Elbette, sohbet botunu kullanmanın verdiği heyecanın bir kısmı kayboldu. Ayrıca okulların kapanmasıyla birlikte daha az öğrenci ödevlerini yazmak için ChatGPT'yi kullanıyor.

Ayrıca bazı şirketler, gizli bilgilerin bir çalışan tarafından yanlışlıkla girilebileceğinden ve bir sorgunun cevabının bir parçası olarak kendini kamuya açık bulabileceğinden endişe ettikleri için çalışanların ChatGPT kullanmasını yasaklıyor.

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