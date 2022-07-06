Google, Chrome Tarayıcınızı Derhal Güncellemeniz Konusunda Uyarıyor

Google Chrome, Windows ve Android'de yaşanan bir açık nedeniyle saldırı altında. WebRTC'deki son güvenlik açığı verileriniz açısından sorun teşkil ediyor bu nedenle Google Chrome tarayıcınızı derhâl son sürüme güncellemeniz doğrudan Google tarafından tavsiye ediliyor.

Sıfır gün güvenlik açığı, tüm büyük tarayıcılarda desteklenen gerçek zamanlı bir iletişim standardı olan WebRTC'de bir arabellek sızıntısını içeriyor. WebRTC, web sitelerinde sesli ve görüntülü iletişim uygulamaları oluşturmak için kullanılıyor. Google, hatayla ilgili ayrıntılar sağlamadı ve Google Chrome kullanıcılarının çoğu güvenlik düzeltme güncellemesini yükleyene dek bunu yapmayacak.

Yaşanan açık, "yüksek" önem derecesi olarak sınıflandırılıyor bu nedenle kötü niyetli bir web sitesinin PC'nizin kontrolünü ele geçirmesi gibi durumlar da fazlasıyla olası.

Google Sorunu Hızla Düzeltti

İyi haber şu ki Google hızla yeni güncellemeyi kullanıma sundu. Bu, Windows için Google Chrome sürüm 103.0.5060.114, Android için Google Chrome sürüm 103.0.5060.71 olarak geçiyor. Google Chrome güncellemeleri otomatik olarak yüklüyor ancak tarayıcının güncellemeye erişmesi 24 saat kadar sürebilir ve Chrome, bir güncelleme yüklendikten sonra otomatik olarak kendini yeniden başlatmaz, sizden tarayıcınızı yeniden başlatmanızı ister.

Bu yüzden sorun yaşamak istemiyorsanız Google Chrome güncellemesini kontrol edip, güncelleme tamamlandıktan sonra yeniden başlatmanız tavsiye ediliyor.