Çiftlik Bank Benzeri Bahis Bank 25 Milyon Lira Topladı

Çiftlik Bank furyasından sonra Türkiye’de görülen saadet zinciri halkalarına yeni örnekler eklenmeye devam ederken, yeni vurgun Bahis Bank ile yapıldı. Katılımcılarının yerine bahis oynayarak, yüzde 40’lık kazanç vaat eden sistemle 25 milyon lira toplandığı söylendi.

Sabah’tan Metin Can’ın haberleştirdiği yeni zincirin hedefine bahis oynamak isteyenleri aldığı, sosyal medya üzerinden yeni üyeler edinerek, devasa gelirler elde ettiği ortaya çıktı. Facebook başta olmak üzere çeşitli sosyal medya mecralarında “Bahis Kraliçesi”, “İddia Kralı” gibi fenomenlerle çalışan dolandırıcıların, 500 bin üyeye ulaştıkları iddia edildi.

Elde ettikleri gelirlerle maç satın almaya kadar ulaşan bir suç ağı kurdukları tespit edilen ekip üyelerinin, elde ettikleri paralarla lüks hayatlar yaşadıkları dile getirilirken, son haftalarda önemli kayıplar yaşadıkları belirtildi.

25 milyon lira toplandı

Bahis Bank isimli oluşumun 800’den fazla sosyal medya hesabında, 2 milyondan fazla takipçi elde ettiği kaydedilirken, hesapların yarısından fazlasının tek bir merkezden yönetildiği de vurgulandı. Hesaplar arasında en tanınmışlardan biri olan Bahis Kralı VK ise geçtiğimiz hafta arkasında 5 binden fazla mağdur bırakarak kayıplara karıştı.

Mağdurların savcılığa yaptıkları şikayetin ardından başlatılan soruşturmayla dolandırıcıların 25 milyon liradan fazla para topladıkları gün yüzüne çıkarıldı. Ekip üyelerinin genellikle 12 – 18 yaş arası lise öğrencilerini hedef aldıkları ve öğrencilere yüzde 40 kar vaat ettikleri açıklandı.