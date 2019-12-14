Çiftlik Bank'ın Tosunu Mehmet Aydın Öldü Mü?

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve uzun zaman tüm dünyada aranan Mehmet Aydın'ın intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için derledik.

Tosuncuk İntihar Mı Etti?

Kurduğu şirket ile ülkemizde 1 milyar 100 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın geçtiğimiz aylarda ülkemizi terk etmişti ve binlerce vatandaş mağdur olmuştu. Bugün darkwebhaber isimli Instagram hesabı Mehmet Aydın'ın intihar ettiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda "İhbar üzerine Kiev’de Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın bulunduğu otele baskın düzenlendi. Kırmızı bülten ile aranan Mehmet Aydın, baskın sırasında kendisini otelin 27.katından aşağı bıraktı." denildi. Paylaşım kısa süre içerisinde sayfadan silindi. Vatandaşlar da Mehmet Aydın'ın intihar edip etmediğini araştırmaya başladı.

Mehmet Aydın'ın intihar ederek hayatına son verip vermediği tam olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya Mehmet Aydın'ın Kiev'de saklandığı düşünülüyor haberleri ile çalkalanmıştı. Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın yaşıyor olabilir. Konu hakkında gelişmeler olursa sizleri bilgilendireceğiz.

Mehmet Aydın geçtiğimiz aylarda Interpol'ün listesine girmiş ve Interpol tarafından aranan 42. Türk vatandaşı olmuştu.