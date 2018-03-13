Çiftlik Bank Sırra Kadem Bastı!

Kendini internet üzerinden oynanabilen bir oyun olarak tanımlayan Çiftlik Bank, temelde bir tür saadet zinciriydi. Yaptığınız yatırımın karşılığında büyük paralar kazanacağınızı vaat eden Çiftlik Bank konusuna, yakın zaman önce devlet kurumları el atmış ve insanları kandırmaya yönelik kurulan sistem, ansızın çökmüştü. Bugün ise Çiftlik Bank’ın ana ofisinin kapatıldığı ortaya çıktı. Ofisin kapatıldığı bilgisinden sonra Çiftlik Bank mağdurları, şirketin hayvan çiftliklerine akın etti.

Çiftlik Bank hakkında başlatılan soruşturmanın ardından şirketin bugüne kadar 511 milyon lira gibi devasa bir gelir elde ettiği ve bu paraların ancak yüzde onluk kısmının yatırımcılarına geri ödendiği ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucusu Mehmet Aydın’ın toplanan paraların 300 milyon lirasından fazlasını kendi hesabına geçirdiği belirlenmiş ve SPK konuya el atmıştı.

Aylardır gündemin ilk maddelerinden bir tanesini teşkil eden Çiftlik Bank hakkında açılan suç duyurularının ardından dün akşam saatlerinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Çiftlik Bank’ın ana ofisinin bulunduğu plazaya giden vatandaşlar, ofisin yerinde yeller estiğini görünce, dolandırıldıklarını anladılar.

Pazartesi günü Beykoz’da sadece Çiftlik Bank bayilerinin katıldığı bir toplantıda konuşan Genel Müdür Niyazi Karakoç ise “İşler iyi gitmiyor. Mehmet Bey'e (Mehmet Aydın) ulaşamıyorum, dönüş alamıyorum. Başınızın çaresine bakın.” şeklinde bir itirafta bulunmuştu.

Şirketin kapatıldığını ve paralarını geri alamayacaklarını anlayan Çiftlik Bank yatırımcılarıysa soluğu şirketin Bursa İnegöl’de bulunan hayvan çiftliklerinde aldı. Paralarının karşılığı olarak çiftlikteki hayvanlara el koymak isteyen vatandaşlara Jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri engel oldu. İnegöl’de yer alan çiftliğin önündeki kalabalığın artmasıyla birlikte gerginlik yükselirken, bölgeye JÖH ekipleri sevk edildi.

Sakarya’daki Tesiste Bulunan Belgelere El Konuldu

Çiftlik Bank’ın Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi’nde ise arama yapıldı. Gevye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan arama sonucunda tesiste bulunan belgelere el konulurken, Çiftlik Bank mağdurları yine tesisin çevresinde beklemeye başladı.

Kalabalığın artmasının ardından Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, savcılık tarafından yapılan araştırmanın devam ettiği süre boyunca tesiste bulunan 20 bin tavuğa zarar gelmemesi amacıyla görevlilerin çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Tesisin çevresinde bekleyen kalabalık arasında bulunan Muhammed Aydın ise yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın’ın akrabası olduğunu iddia eden Muhammed Aydın, “Parayla gittik hayvan aldık. Şuan bizim burada hayvanlarımız var ama alamıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. 50 bin lira para verdim. TIR’ını satıp hayvan alan var. Kendimizi yakalım mı valiliğin önünde? Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Dediler ki; kişi başı 3’er tane hayvan dağıtıyorlar dediler. Antalya, Ankara, İzmir’den gelen var buraya kadar. Ben çiftlik bankın sahibinin akrabasıyım. Bende yatırım yaptım ama bizde gittik. Akrabam tarafından kandırıldım.”dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ise Çiftlik Bank ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bakanlığın konuya el attığını söyleyen bakan, Çiftlik Bank'ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı. Bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını ve reklamları durdurduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, paralarını yatıran vatandaşların cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti.