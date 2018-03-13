Çin, 2040 Yılına Kadar Nükleer Enerjili Uzay Mekiği Yapmak İstiyor

Teknolojinin inanılmaz bir şekilde gelişmesiyle birlikte bilim kurgu fantezileri tek tek gerçek olmaya başladı. Yapay zeka yatırımlarında ABD'yi geride bırakan Çin, yeni uzay projesiyle geleceği şekillendirmeye devam ediyor.

Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği'nin milyarlarca dolar harcayarak birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştığı uzay yarışları, son yıllarda hiç olmadı kadar alevlendi.

ABD ve Rusya gibi Çin de uzayı şekillendirmek için var gücüyle çalışıyor. Uzay projelerinde büyük oynayan Çin, şimdi de 2040 yılına kadar nükleer yakıtla çalışan bir uzay mekiği geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantıları kapsamında açıklamalarda bulunan yetkililer, uzay turizminden Mars'a keşif aracı gönderilmesine, nükleer yakıtlı uzay mekiğinden diğer uzay projelerine kadar birçok konuda bilgi verdi.

2020'li yıllarda Mars'ta bir keşif aracı göndermeyi planladıklarını söyleyen Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketi (CASC) araştırmacısı Cou Veyciang, geliştirmelerin devam ettiğini ve aracın mekanik özelliklerinde büyük bir aşama kaydettiklerini açıkladı.

Aracın Kızıl Gezegen'e gittikten sonra tekrar Dünya'ya dönebilecek kadar donanımlı olacağını belirten Veyciang, ilk Mars görevinin sorunsuz şekilde tamamlanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Uzay sektöründe dünya lideri haline gelmeyi amaçlayan Çin'in en önemli hedefi ise 2040 yılına kadar nükleer yakıtlı bir uzay mekiği geliştirmek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer CASC yetkilisi Liu Cırang ise, söz konusu mekiğin uzay seyahatlerinde başka bir kapı açacağını ifade etti.

Ülkenin ilk uzay istasyonunu 2022'de faaliyete geçirmek isteyen Çin, bunu gerçekleştirmesi halinde ABD ve Rusya'nın ardından uzay istasyonu kuran üçüncü ülke olacak.