Çin, ABD'ye Olan GPS Bağımlılığından Kurtuluyor

ABD ve Çin şu anda en fazla rekabet halinde olan iki farklı teknolojik dev. Çin her ne kadar güçlü olsa bile, birçok konuda ABD'ye bağımlı. Bunlardan birisi de GPS sistemi. Çin, bu bağımlılıktan kurtulmak için önemli bir adım attı. İşte haberimizin detayları.

Çin Cuma günü yaptığı açıklamada, Beidou isimli uydu tabanlı konumlama sisteminin kısa bir süre içerisinde hazır olacağını ifade etti. Ulusal GPS sisteminin kurulabilmesi için 35 uyduluk bir ekipman gönderilmiş olacak. ABD'nin ise GPS sistemi için 30 uydusu bulunuyor.

GPS sistemi birçok telefonda kullanılabilecek

Çin tarafından Beidou isimli bir ulusal GPS sistemi getiriliyor ve bu sistem son derece kullanışlı. Mesajlaşma hizmetlerinden konum bilgilerine kadar birçok alanda bu GPS sisteminden yararlanılacak.

Çin bunu; Güneydoğu Asya, Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa'ya bile açmayı düşünüyor. Böylece dünya genelinde GPS konusunda ABD'ye olan bağımlılık çok daha düşük seviyelere gelecek. Çinli akıllı telefonların yüzde 70'i Beidou'nun konumlama hizmetlerine erişebilecek donanımda. Bu durum işleri çok daha fazla kolaylaştırıyor.

Uzak Doğu Asya'nın bu güçlü devleti, uzay faaliyetleri ile de isminden sıklıkla bahsettirmek istiyor. 2020 yılı içerisinde Mars sondaj görevine de başlayacak olan bir araç fırlatmayı düşünüyorlar. Peki sizce Çin, bu hamlelerle ABD'ye olan bağımlılığından kurtulabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.