Çin'de Yeni Salgın Paniği: Rüzgarla Bile Bulaşabiliyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs salgını bitmeden Çin'de yeni bir tane daha salgın ortaya çıktı. Haberzamanı'ndaki habere göre rüzgarla bile yayılabildiği gözlemlenen Brusella isimli bakteri türü binlerce kişiye bulaştı. Çin'de ortaya çıkan yeni hastalık tüm dünyayı endişelendirdi. İşte Çin'de yeni salgın ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar!

Çin'de Yeni Salgın Brusella Bakterisi Nedir?

Yeni tip koronavirüs salgını bitmeden Çin'de bir salgın daha ortaya çıktı. Milyonlarca insanı endişelendiren Brusealla bakterisinin 3.245 kişiye bulaştığı belirtildi. Hastalığın rüzgarla bile bulaşabilmesi endişe seviyesinin artmasına neden oldu. Çin'in Lanzhou şehrinde geçtiğimiz yılın yaz aylarında bir ilaç firması laboratuvarda aşı üzerinde çalışmalar yapıyordu. Laboratuvar çalışmaları esnasında ortaya çıkan bir hata neticesinde yeni bir salgın ortaya çıktı.

İlaç fırması, laboratuvarda gerçekleşen hatanın hemen ardından yaptığı açıklamada, bakterinin havada sınırlı biçimde hareket ettiği ve dozunun düşük olması nedeni ile tehlikeli olmadığını söylemişti. İlaç firmasının yaptığı açıklamanın sonrasında salgın kısa sürede hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.

Hastalığın binlerce kişiye bulaşmasının ardından ilaç şirketi, meydana gelen hatadan sorumlu olan 8 çalışınına ceza verdi. İlaç firması, hastalığın bulaştığı vatandaşlara ise tazminat ödedi. Çin'de bir hata nedeni ile ortaya çıkan Brusella bakterisinin belirtileri yeni tip koronavirüs belirtilerine oldukça benziyor. Brusella bakterisinin belirtileri arasında yorgunluk, ateş, baş ve eklem ağrısı, kilo ve kas kaybı, öksürük gibi semptomlar yer alıyor.

Brusella Bakterisi Nasıl Yayılıyor?

Laboratuvarda bir hata sonucu bir salgına dönüşen Brusella bakterisinin süt içeren kontamine yiyecek ve çiğ et ile yayıldığı belirtildi. Sığır, domuz, koyun, keçi gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalık, enfekte olan hayvan dışkısından, sütünden, idrarından, etinden ve hatta hayvanın doğrudan temas ettiği yerlerden de bulaşabiliyor. Salgının ayrıca rüzgarla dahi yayılabildiği söyleniyor.