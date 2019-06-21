Çin'deki Gençlerin Hayali Huawei'de Çalışmak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından kara listeye alınmasının ardından Google ve Facebook gibi pek çok stratejik ortağını kaybeden Huawei, buna rağmen Çin’in hala en cazip firması konumunda.

Çin’deki mühendislik öğrencileri, Huawei’yi arka arkaya ikinci kez en cazip işveren olarak seçti.

Araştırma firması Universum tarafından 50.000'den fazla Çinli öğrenci ile yapılan ankette Alibaba ve Tencent gibi dev şirketleri geride bırakan Huawei, ülkedeki pek çok gencin hayallerini süslüyor.

Shenzhen merkezli teknoloji devi, şu anda dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi konumunda. 2020 yılında Samsung’u geçerek akıllı telefon ekosisteminde pazar lideri olmayı hedefleyen Huawei, Donald Trump hükümetinin uygulamaya koyduğu ticari kısıtlamalar nedeniyle bu hayalini başka bir bahara ertelemek zorunda.

Huawei CEO'su ve kurucusu Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde, üretiminin önümüzdeki iki yıl içinde yavaşlayacağını, gelirlerin ise bu ve gelecek sene yaklaşık 100 milyar düşeceğini söylemişti.

Çinli şirketin bu yıl sadece 80-100 milyon adet civarında akıllı telefon sevkiyatı yapması bekleniyor. Huawei’in yurtdışındaki akıllı telefon sevkiyatı da yüzde 40 düşmüş vaziyette.

Facebook ve Google çatısı altındaki servislerin gelecekteki olası kaybı, bu düşüşü daha da hızlandırabilir.

Android lisansının iptal edilmesinin ardından cesur bir adım atan Huawei, kendi mobil işletim sistemini geliştireceğini açıklamıştı. Çinli şirketin tüketici bölümü başkanı Richard Yu geliştirdikleri işletim sisteminin 2020 yılının ilk çeyreği veya ikinci çeyreğinde uluslararası pazarlar için hazır olacağını söylemişti.