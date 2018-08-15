Çin'den Popüler Bir Oyuna Daha Yasaklama

Sosyal medya platformlarının tamamına ve Google'a yasaklama getiren Çin halihazırda pek çok oyuna da içerik engeli koymuş durumda. Özellikle son zamanlarda popüler olan Monster Hunter: World oyunu da yasaklılar listesini girdi ve Tencent hisseleri adeta düşüşe geçti.

Japon video oyunları yayıncısı Capcom tarafından geliştirilen ve 8 Ağustos tarihinde Çin pazarına sunulan Monster Hunter: World, gerekli izinleri alamadığı için yasaklandı. İçeriğin yasal gereklilikleri sebebiyle erişimi engellenen oyunun en büyük zararı Tencent Games'e oldu. Tencent'in oyun platformu WeGame zarar etti.

İki haftalık süreç içerisinde iyi bir oyuncu kitlesi yakalayan Monster Hunter: World, WeGame platformuna yüzde 3'lük düşüş yaşattı. Oyunun engelinin kaldırılması için çalışmalar başlatacağını dile getiren Tencent'in şansının çok düşük olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü Çin içerisinde yasal gereklilikler konusunda yasaklama getirilen ürünlerin yeniden açıldığı henüz görülmedi.

Oyunu satın alan kullanıcılarına başvuru yapılması halinde geri ödeme yapacağını duyuran Tencent, farklı oyun projelerine yönelecek gibi gözüküyor. Yüzde 3'lük kaybı nasıl kapatacağı bilinmeyen Tencent'in kullanıcı yorumlarına önem verdiğini belirtmek gerekiyor.