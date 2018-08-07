Çin'den Sonra Bu Ülkede de Sosyal Medya Yasaklanıyor

Özellikle son zamanlarda sosyal medya üzerinden yayılan yanlış haberlerin önünü kesemeyen Hindistan'ın, ülkesindeki Facebook ürünlerini yasaklamak istediği iddia edildi. Hükümetin, telekomünikasyon şirketleri ile arasındaki resmi yazışmalardaki talepler ortaya çıktı.

The Reuters tarafından yapılan haberin detaylarında Hindistan'ın sosyal medyayı kısıtlamak istediği dile getirildi. Facebook, WhatsApp ve Instagram için gerekli adımları atmaya başlayan Hint hükümeti, sosyal medya iplerini elinden tamamen kaçırmıştı. Bu anlamda ülke içerisinde pek çok yanlış anlama sonucu cinayet işlenmiş ve taciz olayları yaşanmıştı.

Hint yönetimi ile telekomünikasyon şirketleri arasındaki yazışmalarda ortaya çıkan detaylarda Hindistan pazarında bu uygulamaların yasaklanabileceği söyleniyor. Hükümet tarafından telekomünikasyona gönderilen mesajlarda “Sizden ricamız, internet üzerinden Instagram/Facebook/WhatsApp/Telegram ve benzeri uygulamaların nasıl engelleneceğine dair desteğinizi istiyoruz." yazdığı ifade edildi.

Konu hakkında sosyal medya şirketlerinden açıklama gelmezken haberin detaylarına dair bir Hintli yetkili cevap verdi. “Hükümetin gönderdiği mektup, acil durumlar için bu uygulamaların kapatılmasına çözüm bulunmasıyla ilgiliydi” şeklinde bir savunmada bulunan yetkili, sosyal medyayı doğru kullanmak gerektiğini vurguladı.

Hindistan'a özel bazı yeniliklerde bulunan Facebook, yine de hükümetin isteklerini yerine getirmemişti. Bu anlamda anlaşma yapmayı tercih etmeyen Hindistan'ın sosyal medyaya karşı tutumu nasıl olacak, zamanla göreceğiz.