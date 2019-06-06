Çin İlk Defa Gemiden Araştırma Roketi Fırlattı

Çin, deniz üzerinde gemi yardımıyla başarılı bir şekilde roket fırlatan üçüncü ülke oldu (önceden Rusya ve ABD). The Long March 11 isimli roketin fırlatılma amacının araştırma ve küresel internet ağı olduğu belirtildi.

Çin ve Kore yarımadasının arasında yer alan Sarı Deniz üzerinden fırlatılan The Long March 11 roketi, ülkenin bir ilke imza atmasını sağladı. İki farklı şirketin internet ağını ve ayrıca hükümetin araştırma odaklı deneysel uydusunu taşıyan roket, Ulusal Uzay İdaresinin kontrolünde fırlatıldı.

Toplamda beş adet ticari uydu, iki adet de hükümetin araştırma raporları için geliştirdiği uyduyla fırlatılan roket, yalnızca Çin tarafından geliştirildi. En son 2014'te Rusya'nın ve ABD'nin gemiden yaptığı fırlatmalardaki roketlerinin diğer ülkelerle birlikte geliştirildiğini unutmamak gerekiyor. Bu anlamda roketi kimseye bağlı kalmadan fırlatan Çin'in yakın zamanda rapor sunması bekleniyor.

Lansmanı özel bir kargo gemisinden yapan Çin'in ilk rokette şirketlerin amaçlarına öncelik vermesi dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir merak edilen projelerden olan uydu üzerinden internet ağını Elon Musk'ın SpaceX firması da denemiş ve insanlara ucuz internet sunmak istemişti. SpaceX'in gemi üzerinden fırlattığı roketin tekrardan denize düştüğünü de biliyoruz.