Çin'in Dijital Para Birimi Çok Yakında Sunulacak

Çin kripto para birimleriyle savaştığı kadar, kendi sanal para teknolojisini üretmekten de geri kalmıyor. Yaklaşık beş yıllık çalışmanın ardından Çin Halk Bankası dijital para biriminin hazır olduğu mesajını verdi.

Her ne kadar dijital para olarak adlandırılsa da, Çin'in sunacağı para biriminin kriptoyu taklit etmesini beklenmemeli. Çin Halk Bankası Şef Yardımcısı Mu Changchun'un açıklamalarına göre Çin'in dijital parası daha karmaşık bir yapı kullanıyor.

Çin Halk Bankası ise açıklamalarında ticari bankalara güvendiklerini dile getirdi. Bankaların bu dijital parayı kullanmasıyla paranın daha güvenilir kaynaklara ulaşabileceğini belirtti. Ayrıca para birimlerinin omurgasını oluşturan blok zincirine (blockchain) dayanmayan Çin dijital parası, ihracat için gerekli verimi sağlayabilir.

Çin Hükümetinden Tam Destek

Çin dijital para birimi 2014'ten beri araştırma ve geliştirme aşamasında olduğunu dile getiren Changchun, p ara biriminin ne zaman aktif olarak kullanılacağına dair bilgi vermekten kaçındı.