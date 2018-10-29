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Çin’in İlk Özel Uydu Fırlatma Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Çin Özel Uydu Fırlatma Girişimi Başarısızlık
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Çin’in henüz genç sayılabilecek özel uzay endüstrisi bazı başarılar elde etmişti ancak halen çeşitli aksaklıklar yaşamaya devam ediyor.

Çin’de bir uydunun uzaya fırlatılmasına ilişkin ilk özel girişim 27 Ekim’de başarısızlıkla sonuçlandı. LandSpace'in Zhuque-1 roketinin üçüncü aşamasının yörüngeye ulaşmadığı bildirildi. Başarısızlığa neyin sebep olduğu ise şimdilik tam olarak bilinmiyor. Fırlatılan rokette devlete ait CCTV ağı için bir ticari uydunun taşınmakta olduğu açıklandı.

Landspace, Zhuque-1 roketi daha fırlatılmamışken bile roketin görevini başarıyla tamamladığı şeklinde yanıltıcı bir açıklama yapmıştı. Böyle bir açıklamanın neden yapıldığı konusuna açıklık getirilmedi. Bunun yanı sıra şirketin önümüzdeki dönemlerde ne gibi adımlar atacağı da net değil.

Çin, 2012’den bu yana dünya çapında bilinen ve kabul gören bir uzay programı oluşturmaya odaklanmış durumda. 2014’ten beri özel şirketler de bu programda yer almaya başladı. ABD ise bu alanda daha başlangıçta SpaceX ve Blue Origin gibi özel şirketlerle yola çıkmıştı. Bu açıdan bakıldığında ABD ve Çin’in stratejileri arasında belirgin farklılıklar olduğu görülüyor.

Çin Özel Uydu Fırlatma Girşimi Başarısızlık 2

ABD’de şirketler genellikle devlet sözleşmeleriyle rekabet halindeyken, Çin’de hükümet daha doğrudan söz hakkına sahip. Örneğin OneSpace'in programı, devlet destekli Havacılık Endüstrisi Kurumu'ndan finansman aldı.

Uzay programları söz konusu olduğunda özel seçeneklerin resmi seçeneklerden daha esnek ve daha uygun maliyetli olmasına rağmen, Çin’deki özel şirketler ABD'de olduğu kadar bağımsız olmayacak gibi görünüyor.

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