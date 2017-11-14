Çin, Süper Bilgisayarları ile Listeyi Domine Etti

Çin, dünyanın en hızlı bilgisayarı sıralamasındaki birinciliğini bu yıl da korudu ve son 2 yılda yapılan 4 sıralamada liderliği kimseye kaptırmayarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Süper bilgisayarlar, genel kullanıma sahip bir bilgisayara kıyasla çok daha yüksek bir işlemci kapasitesine ve daha yüksek bir hesaplama hızına sahiptir. Söz konusu bilgisayarlar, hava tahmini ve nükleer silah simülasyonu gibi çeşitli konularda kullanılıyorlar.

Tabii bu canavarların kapışacağı bir arenanın olması kaçınılmaz. “Dünyanın En Hızlı 500 Süper Bilgisayarı” listesi yılda iki kez olmak üzere ABD ve Almaya'daki bilgisayar uzmanları tarafından hazırlanıyor.

Çin'in süper bilgisayarı Sunway-TaihuLight saniyede 93 Petaflopluk işlem gücüyle birinciliğini kaptırmazken, yine Çin üretimi süper bilgisayar Tienhı-2 de 33,9 petaflopluk işlem gücüyle ikinci oldu. Anlayacağız Çin'in bu listedeki hegemonyası her geçen sene katlanarak artıyor.

Ülkenin artık dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarı listesinde ABD'den daha fazla makinesi var. Top 500 listesinde Çin üretimi olan 202 sistem yer alırken, ABD'nin 143 bilgisayarı bulunuyor. Altı ay önce ABD 169 sistemle zirvede yer alırken Çin 160 makineyle onun biraz gerisindeydi.

Listenin üçüncü sırasında İsveç’ten 19,6 petaflop gücündeki Piz Daint yer alırken, Japonya’dan 19,1 petaflop gücüyle Gyoukou dördüncü, ABD’den 17,6 petaflop gücünde Titan adlı bilgisayar ise beşinci sırayı aldı.

Saniyede 1 katrilyon işlem gücü olarak tanımlanan petaflop, dünyanın en hızlı bilgisayarlarının ulaşabileceği hız birimi olarak ifade ediliyor. Şu an dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olan Çin üretimi Sunway TaihuLight, 93 petaflop'a kadar ulaşabiliyor.

Tienhı-2'de dünyanın en büyük çip üreticisi ABD'li Intel'in işlemcileri kullanılırken Sunway-TaihuLight'da bütünüyle Çin üretimi işlemciler bulunuyor.

Şubat ayında Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde süper bilgisayar Tienhı-3’ün üretimine başlandığı ve Tienhı-3’ün Sunway-TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı olacağı ve saniyede bir kentilyon işlem kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.