Çin, Yürüyüş Tanıma Teknolojisi ile İnsanları Avlayacak

Çinli teknoloji şirketi Watrix, 165 metre uzaklıkta yürüyen insanları dahi tanımlayabilecek yeni bir “yürüyüş tanıma” sistemi geliştirdi.

Watrix adındaki şirketin geliştirdiği sistem, maske ile yüzünü kapatan kişileri yürüyüş şekillerinden tanımlayabilecek.

Şüphelileri tespit etmek için yapay zeka (AI) yazılımı kullanan sistem, bir kişinin tüm vücudunu ve yürüyüş karakteristiğini analiz ettiği için hiçbir şekilde kandırılamıyor.

Watrix, teknolojisinin yüzde 94'lük bir doğruluk oranına sahip olduğunu iddia ediyor. Gerçek zamanlı olarak çalışmayan sistem, daha önce veri tabanında kayıtlı olan kişilerin videolarını baz alarak analiz yapıyor, ancak yazılımın ne derece sağlıklı sonuçlar verdiği henüz bilinmiyor.

Ülke çapında veri güdümlü AI gözetimi geliştirmenin bir parçası olan bu sistem, Çin’in en büyük iki kenti Pekin ve Şangay'da kullanılmaya başlandı.

Müslümanların çoğunlukta olduğu Batı eyaleti olan Sincan'daki güvenlik yetkilileri, söz konusu teknolojiyi kullanmayı düşündüklerini ifade etti. Bu da bölge halkı için yeni bir tehlikeye işaret ediyor.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insanlar yıllardır sistematik bir şekilde psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kalıyor. Hatta Mısır ve Türkiye gibi ülkelerden Çin'e dönen 100'den fazla Uygur öğrencisi gözaltına alındığı ve bazılarının işkence edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor.

Kısacası, bu ve benzeri gözetim teknolojilerinin bölge halkının yaşamını çok daha zor hale getireceğinden endişe duyuluyor.