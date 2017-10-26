Çinli Bilim İnsanları, Yapay İnsan Derisi Üretti

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir yapay deri gelecek için çok büyük umut vaat ediyor. Çin'deki Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bilim insanları, yanık tedavilerinde kullanılabilecek bir yapay deri dokusu ürettiklerini ve deneylerin başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.

Deri yanıkları çok önemli fonksiyonel ve kozmetik kayıplara neden olurken, dünyanın çok uzun yıllardır uğraştığı bu alanda, kadavra derilerinin kullanılmasından sentetik materyallere kadar birçok ürün geliştirildi, ancak hiçbiri ideali sağlayamadı.

Çin'den gelen haber, bu alanda ilerlemenin kapısını aralayabilir. İnsan derisinin kilit unsuru kolajenden oluşan sığır tendonundan üretilen yapay deri dokusu başarılı bir şekilde domuzlar üzerinde test edilmiş durumda. Testlerin sonucunda yapay deri dokusu naklinin yapıldığı tüm kısımlarda derinin eski haline dönmüş olduğu belirtildi.

Şu an itibarıyla yapay insan derisini üreten tek ülkenin ABD olduğu biliniyor, ancak söz konusu yapay doku fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Çinli bilim insanları, geliştirdikleri deri dokusunun üretim maliyetinin düşük olmasının yara veya yanık tedavisini gören herkes için bu dokunun kullanılmasına imkan vereceğini vurguluyor.

Bu yılın Ağustos ayında, Türk bilim adamı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Kan ve Kök Hücreden Yapay Deri Üretimi” ile dünyanın prestijli tıp ödüllerinden, ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin ‘En İyi Deneysel Araştırma’ ödülüne layık görülmüştü. Türkiye’nin “ilk yerli deri üretimi” olan bu buluş, ülkemizde her yıl yanık nedeniyle tedavi gören 1 milyonu aşkın hastaya umut veriyor. Böylece biz de, ABD ve Çin gibi dev ülkelere yapay deri üretiminde rakip olabileceğiz.

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