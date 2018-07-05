Çinli Milyarder Selfie Yüzünden Hayatını Kaybetti

Çin'in en büyük dördüncü şirketi HNA Group Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Vang Cian, iş gezisi için gittiği Fransa'da hayatını kaybetti. Cian'ın selfie çekmek isterken yüksek bir duvardan düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Havacılık, emlak, finans, turizm, lojistik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren ve Çin'in önde gelen şirketlerden biri olan HNA Group'un eşbaşkanı olan Vang Cian, Bonnieux köyünde fotoğraf çekmek istedi. Ancak çıktığı duvarın üstünde selfie çekerken dengesini kaybeden Cian, yaklaşık 15 metrelik duvardan düştü ve yaşamını yitirdi.

Şirketinin iş gezisi için Fransa'ya giden eşbaşkan Vang Cian, son zamanlarda şirketin dikkat çeken isimlerindendi. Özellikle Avrupa ve Amerika pazarında boy göstermek için çalışmalar yürüten 57 yaşındaki Cian'ın 15 metrelik duvardan düşmesi sonucunda maalesef müdahaleler yeterli olmadı.

Şu anda Çin'in en büyük dördüncü şirketi olan HNA Group'un yıllık 100 milyar Euro kadar cirosunun olduğu dile getiriliyor. Çeşitli sektörlerde boy gösteren firmanın bundan sonraki başkanının kim olacağı ise henüz belli değil.