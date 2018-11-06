Çinli Şirket Küçük Çocuklara 1 Saatten Fazla Oyun Oynatmayacak

Çin’in ve dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında anılan Tencent, ilginç bir kararın altına imza attı. The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilerle ortaya çıkan düzenlemeyle Tencent’in çocuk yaştaki oyunculara sadece 1 saat oynama hakkı tanıyacağı dile getirildi. Şimdilik sadece Çin’de geçerli olacak yasakla çocukların oyun bağımlılığının engellenmesinin planlandığı söylenenler arasında yerini aldı.

The Wall Street Journal muhabirlerine konuşulan bazı Tencent yetkilileri, kısıtlamanın ilk denemelerinin eylül ayında başladığını aktardılar. 12 yaşının altındaki çocuklar arasında oldukça popüler olan Honor of Kings sebebiyle öğrencilerin ödevlerini yapmadıkları ya da uyku düzenlerini bozduklarını gördüklerini belirten yetkililer, bu sebeple 1 saatlik sınırlama koyma kararı aldıklarını vurguladılar.

Alınan kararla küçük yaşta oldukları belirlenen öğrencilerin 1 saatlik oyun kısıtlamasının dışına çıkamayacakları, 13 – 18 yaş arasında olanların ise 2 saatlik oyun sürelerinin bulunacağı duyuruldu. Tüm bunların yanı sıra 12 yaşından 18 yaşına kadar olan tüm Çinli Honor of Kings kullanıcılarının sabah 9 ila akşam 8 arasında oyuna girmelerinin de engelleneceği kaydedildi.

“Küçükleri korumak, toplumdaki herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir kural” diyen Tencent temsilcisi, “Tencent’in konu hakkında önemli sorumlulukları ve yükümlülükleri var” açıklamasını yaptı. Oyun şirketi yaşları onaylamak için Çin Halk Cumhuriyeti tarafından toplanan ve sunucularda saklanan vatandaşlık bilgilerine ulaşım için izin isteyeceği, böylece herhangi bir aldatma olmaksızın bu engellerin konacağının altını çizdi.