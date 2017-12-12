Çinli Sosyal Medya Fenomeni 62. Kattan Düştü

Yüksek katlı binalarda yaptığı gösterilerle milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Çinli Yongning’in son gösterisi istediği gibi gitmedi. 15 bin dolar karşılığında bir gökdelenin 62. katında akrobatik hareketler yapan sosyal medya fenomeni, yaptığı yanlış bir hareketin ardından aşağıya düşerek, hayatını kaybetti.

Wu Yongning isimindeki Çinli genç, gökdelenlerin çatılarında yaptığı akıl almaz gösteriler ile kendisine milyonlarca takipçi bulmayı başarmıştı. Bugüne kadar Çin’in çeşitli yerlerindeki binalara çıkan ve izlemesi bile bir hayli güç olan gösterilere imza atan sosyal medya fenomeninin son durağıysa Changsha şehri oldu.

Changsha şehrinde yer alan 62 katlı Huayuan Hua Centre’da küçük bir gösteri yapmak için 100 bin yuan yani 15 bin dolar karşılığında anlaşma yapan Wu Yong Ning, 8 Kasım tarihinde gökdelenin en üst katına çıktı. Daha önce milyonlarca kez görüntülenen hareketlerini sergilemeye başlayan ünlü isim çatıdan sarktığı sırada, ayağını koyacak bir destek bulamayınca sıkıntı yaşamaya başladı. Bir süre daha tekrar çatıya çıkmak için uğraşan Wu Yong Ning, talihsiz şekilde 62 kattan aşağıya düştü.

Yine sadece Çin’de kullanılan Volcano isimli bir canlı yayın uygulamasından o anları yayın yaparak takipçilerine ulaştırmak isteyen fenomen, kendinin son anlarını da kaydetmiş oldu. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği kız arkadaşı tarafından onaylanırken, resmi otoriterlerdense konuyu onaylayacak herhangi bir açıklama henüz gelmedi.