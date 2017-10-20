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Civilization 3 Humble Bundle'da Bedava!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Eğer strateji oyunu oynamayı seviyorsanız Humble Bundle üzerindeki bedava oyun fırsatını kaçırmamak için acele etmenizde fayda var, Civilization 3 kısa bir süreliğine bütün oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bu haberi hazırladığımız andan itibaren 1 gün 10 saat süreyle devam edecek kampanyada Humble Bundle sitesi üzerinden Civilization III: Complete sürümünün Steam anahtarını alabilmektesiniz. Bu özel paket oyunun kendisinin yanında Civilization III: Play the World adlı çok oyunculu genişleme paketini ve Civilization III: Conquests! genişleme paketini de içeriyor. Civilization III: Play the World, aslında çok da önemli bir genişleme paketi değil; çünkü oyunun online multiplayer modu 2014 yılında sonlandırılmıştı. Yine de Civilization III: Play the World ile oyunu LAN üzerinden arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Civilization III: Conquests! genişleme paketi ise içerisinde yeni medeniyetler ve senaryolar içeren daha kapsamlı bir genişleme paketi.

2001 yılında çıkış yapan Civilization 3, sıra tabanlı bir strateji oyunu. Oyuncular milattan önce 4000 yılında başladıkları maceralarında kendi medeniyetlerini sıfırdan kuruyorlar, çağlar boyunca medeniyetlerini geliştirerek günümüze gelmeye çalışıyorlar. Bu süreç boyunca bir yere yerleşiyor, tarım, hayvancılık gibi faaliyetlere başlıyor, askerlerimizi yetiştirip ordumuzu kuruyor, diplomasi, ittifaklar veya savaşlar yoluyla düşmanlarımızla mücadele ediyoruz. Dünya harikaları inşa ederek medeniyetimizin gücünü sergilerken modern çağa kadar gelebiliyoruz.

Kampanya boyunca Humble Bundle'dan Civilization 3'ün anahtarını alıp Steam hesaplarında etkinleştiren oyuncular oyuna kalıcı olarak sahip oluyorlar. Eğer eski bir bilgisayara sahipseniz bu kampanya işinize yarayacaktır; çünkü Civilization 3 düşük sistem gereksinimlerine sahip bir oyun. Ayrıca strateji oyunları yıllara meydan okuyabilen oyunlar; çünkü bu oyunlarda grafiklerin çok gelişmiş olmasına gerek yok. Eski strateji oyunları bile günümüzde oynanabilecek kalitedeler.

Civilization 3'ü Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Civilization 3: Complete Humble Bundle Kampanyası

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