Civilization VI'nın Yeni Genişleme Paketi Rise And Fall Duyuruldu

Firaxis Games firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını 2K Games'in yaptığı Civilization VI, 21 Ekim 2016 tarihinde PC platformu için piyasaya çıkmıştı. O tarihten bu yana geliştirici firma oyunu yeni bazı içeriklerle desteklemişti. Fakat tam anlamıyla bir genişleme paketi (DLC) olan Rise and Fall adlı paket şimdi duyuruldu.

Rise and Fall genişleme paketi oyuna 9 yeni lider, 8 yeni uygarlık gibi birçok içerik ekleyerek oyunu oldukça genişletmiş olacak. Fakat 2K henüz bu liderlerin ve uygarlıkların neler olduğunu açıklamadı. Lider sayısının uygarlık sayısından 1 adet fazla olması da mevcut uygarlıklardan birisine bir yeni lider daha geleceğini gösteriyor. Bu durumun bir örneğini oyunun standart halindeki Yunan uygarlığında iki lider olması şeklinde görmüştük. Hemen aşağıda da Rise and Fall genişleme paketinin duyuru videosu yer alıyor.

Bu genişleme paketiyle oyuna yeni gelen özelliklerden birisi de uygarlıklardaki şehirlerin uygarlığa olan sadakatleri oluyor. Bu özellik ile eğer şehirlerinizi yeterince sadık tutamazsanız onların kendi bağımsızlıklarını ilan etmesi ve uygarlığa karşı ayaklanması söz konusu olabiliyor. Bunun yanı sıra oyuna Rise and Fall genişleme paketi ile gelen en büyük yeniliğin Karanlık ve Altın Çağlar olduğunu görüyoruz. Yani uygarlığınızı çok iyi yönetirseniz Altın Çağa girerek diğer uygarlıkların önüne geçebilir, aksine kötü yönetirseniz da Karanlık Çağa girerek diğer uygarlıkların gerisinde kalabilirsiniz.

Şimdilik göze çarpan yeni özellikler bu şekilde fakat Rise and Fall genişleme paketi 8 Şubat 2018 tarihinde çıkacağı için daha önümüzde çok süre var. Bu sürede 2K ve Firaxis Games ek paketin oyuna getireceği farklı özellikleri de tanıtabilir. Bu ek paketin şu andan itibaren Steam üzerinde 129TL fiyat ile ön siparişte olduğunu da belirtelim.