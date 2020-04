Close to the Sun ve Sherlock Holmes Bir Haftalığına Ücretsiz

Yeni bir hafta ve Epic Games Store mağazasından indirebileceğiniz yeni ücretsiz oyunlarınız hazır, sevgili takipçiler. Close to the Sun ve Sherlock Holmes: Crimes & Punishments bir hafta boyunca Epic Games mağazasından indirilebilir. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia olacak.

Close to the Sun

Close to the Sun, Nikola Tesla ve Thomas Edison ikilisinin rekabette olduğu 1897 yılının alternatif gerçekçiliğinde geçiyor. Rose Archer isimli bir gazeteciyi yöneteceğiniz oyunda, amacınız karakterinizin kız kardeşi Ada'yı kurtarmak olacak. Hikayesi büyük oranda The Helios adı verilen ve Tesla tarafından işletilen devasa bir gemide geçen Close to the Sun, BioShock serisi ile birçok benzerlik de taşıyor.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Oyunun hikayesi 1894 ve 1895 yılının Londra şehri ve varoşlarında geçiyor. Ünlü dedektifin rolünü üstleneceğiniz senaryo boyunca, altı farklı davayı çözmeniz gerekecek. Bu davalar, Black Peter olarak bilinen Peter Carey cinayetini araştıracağınız The Fate of Black Peter, Staffordshire dolaylarında ortadan kaybolan bir trenin gizemini çözeceğiniz The Riddle on the Rails, ünlü bir arkeoloğun cinayetini araştıracağınız The Blood Bath, Sir Eustace Brackenstall'ın öldürüldüğü ve eşinin de kaçırıldığı The Abbey Grange Affair, Kew Gardens'tan çalınan egzotik bitkileri bulmaya çalışacağınız The Kew Gardens Drama ve karakterimizin şefinin çifte cinayetten suçlanan erkek kardeşinin masumiyetini kanıtlamanızın gerekeceği A Half Moon Walk şeklinde sıralanıyorlar.

Bu iki oyun da 16 Nisan 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek. Buradan bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin olacaklar.