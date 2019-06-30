"Çocuklar Tatilde Günde Yarım Saat Tablet Kullanmalı"

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte aileler çocukların mobil cihaz, telefon, tablet gibi dijital platformlarda yoğun vakit geçirmelerinden şikayetçiler.

Çocuğunuz Sağlığından Olmasın!

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuklarda ciddi iletişim ve sağlık sorunlarına yol açabilen aşırı mobil cihaz kullanımına dair uyarılarda bulundu.

Psikolog Dila Özçelik açıklamasında şu cümleleri söyledi: "Tablet gibi cihazları bir çocuğun 3 yaşından önce eline hiç almaması gerekirken, 8 yaşındaki bir çocuğun özellikle yaz tatilinde günde yarım saat kadar mobil cihaz kullanımı uygun olarak düşünülebilir. Aşırı kullanım çıtası yaş ile doğru orantılı olarak değişim gösterir.

Bununla birlikte çocuğun mobil cihazlara karşı normalden fazla düşkün olduğunu anlayabileceğimiz en net durum, çocuğun etrafta başka uyarıcıların var olması durumunda yine de cihazla zamanını tüketiyor olmasıdır. Çocuk, başka çocuklarla sosyalleşmek, etraftaki canlı-cansız kendisine yeni gelen nesneleri incelemek, değişen çevre koşullarına ilgi göstermek yerine cihazla ilgileniyor ve bunu uzun süre devam ettiriyorsa, mobil cihazın çocuğa zarar vermeye başladığını söylemek yanlış olmaz."

Çocuklarda mobil cihaz kullanımının kontrolü konusunda ebeveynlerle önerilerini paylaşan Uzman Klinik Psikolog, "Öncelikle en büyük sorunun elinden telefonu düşürmeyen ebeveynin, çocuktan cihazı sakınmaya çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ebeveyn sürekli olarak bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlarla uğraşır durumdaysa, çocuktan aksini beklemek mümkün olmaz.

Burada ebeveyne düşen ilk görev, önce kendi kullanımını sınırlandırmak ardından çocuğun kullanımını kontrol etmek olmalıdır. Bununla birlikte ebeveynin kendi isteğine göre çocuğun sınırlarını esnetip daraltmaması da ayrıca önemli. Zaman zaman ebeveynler zor durumda olduklarında çocuğun oyalanabilmesi için sınırsız cihaz kullanımına izni verebiliyorlar. Sınırın bazı noktalarda esnediğini gören çocuk mutlaka başka zamanlarda da bu sınırı esnetmeye çalışacaktır. Bu sebeple tutarlı olmak ayrıca önem taşıyor" dedi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çocuğunuz günde kaç saat tablet ile vakit geçiriyor? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!