CoD: Black Ops Cold War Ray Tracing Fragmanı Yayımlandı

NVIDIA, Call of Duty serisinin milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen yeni video oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War'ın Ray Tracing ve DLSS desteğine sahip olacağını duyurdu. NVIDIA tarafından düzenlenen ekran kartı tanıtımı etkinliğinde CoD: Black Ops: Cold War Ray Tracing ve DLSS teknolojisinin etkin olduğu fragmana da yer verildi. CoD: Black Ops Cold War Ray Tracing fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde.

CoD: Black Ops Cold War Ray Tracing Fragmanı Neler Sunuyor?

Treyach Studios ve Raven Software tarafından PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformları için geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War'un çıkış tarihi geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Çıkış tarihinin duyurulması ile birlikte milyonlarca oyuncu sabırsızlıkla video oyununu beklemeye başladı.

Dün düzenlenen çevrim içi etkinlik ile birlikte GeForce RTX 30 serisi yeni ekran kartlarını tanıtan NVIDIA, Call of Duty serisinin milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen yeni video oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War'ın Ray Tracing ve DLSS desteğine sahip olacağını açıkladı.

NVIDIA, Call of Duty: Black Ops Cold War'un destekleyeceği Ray Tracing teknolojisi ile ilgili herhangi bir ek bilgi vermedi. Treyach Studios ve Raven Software'ın hangi grafik özelliklerinin Ray Tracing'i (Işın İzleme) kullanacağı bu nedenle bilinmiyor. Oyunun Ray Tracing fragmanına baktığımızda çok net görüyoruz ki bizi oyun içerisinde büyüleyici bir atmosfer bekliyor.

Raven Software ve Treyarch Studios tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Milyonlarca oyuncunun sabırsızlıkla beklediği video oyununun tanıtım videosuna hemen aşağıda yer alan video oynatıcısından ulaşabilirsiniz.