Coinbase, Kripto Para Banka Kartını Tanıttı

Coinbase, kripto paralar için Visa tabanlı banka kartı Coinbase Card'ı tanıttı. Bu kart sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun kripto paralarınız ile ödeme yapabileceksiniz.

Temassız olarak veya PIN girerek ödeme seçeneklerine sahip olan Coinbase Card ile ATM'den para çekmeniz de mümkün. Coinbase'in sitesinde yer alan bilgilerde kartın dünya çapındaki güvenlik standartlarına sahip olduğu belirtilmekte. Kartın güvenlik önlemleri arasında iki aşamalı doğrulama ve anlık kart dondurma gibi birçok özellik mevcut.

Sanal paralarınızı karta tanımlayabilmeniz için bir mobil uygulama bulunmakta. Bu mobil uygulama sayesinde tüm işlemler hızlıca yapılabilmekte. Mobil uygulamanın yetenekleri arasında harcama geçmişini ve para aktarma makbuzlarını görüntüleme seçenekleri de bulunuyor.

Yapılan tüm harcamaları anlık olarak bildirim ile telefona gönderebilen mobil uygulama sayesinde, sanal para harcamaları kolayca takip edilebilmekte. Şu anda ülkemizde kullanıma açılmayan bu kartın ne zaman aktif olacağı hakkında ne yazık ki bir bilgi bulunmamakta. Görünüşe göre ilerleyen dönemlerde kripto para borsası yeni teknolojiler ile bir hayli kızışacak.

Sizler kripto paralar için çıkarılan banka kartı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen dönemlerde sanal para kullanımı yaygınlaşır mı? Haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bekliyoruz!