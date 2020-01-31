Çok Düşünmek Erken Ölüme Sebep Oluyor

Yuvarlak solucanlar üzerinde yapılan bir araştırma, beynin global sinirsel aktivitesini azaltarak yaşam süresini uzatabileceğimizi ortaya koydu. Bilim insanları, aşırı beyinsel aktivite ölümle sonuçlanabilir açıklaması yaptılar.

HT Hayat üzerinde yayınlanan bir yazı, ilginç detaylar içeriyordu. Çok uzun süre yaşayan insanların yaşlanmalarını ele alan bilimsel araştırmanın sonuçlarını paylaşan araştırmacılar, uzun yaşayanların kimi fiziksel farklılıkları olduğunu dile getirdiler.

Beyinsel hiperaktivite üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılar, uzun yaşayan insanların beyinlerini incelediler. 85 yaşındadn uzun süredir hayatta olan ve bilişsel herhangi bir sıkıntı yaşamayan kişiler üzerine eğilen araştırma ekibi, ilginç sonuçlar elde ettiler. Yapılan araştırmada, "85 yıldan fazla yaşayan ve ömürlerini doğal biçimde tamamlayan bir grup insanın beyin dokusunda özel bir işaret fark ettiler. Bu kişilerin sinirsel uyarılmaya bağlı gen ifade düzeyleri düşüktü." ifadelerine yer verildi.

100 yaşını geçen kişileri inceleyen bilim insanları, sinirsel aktiviteyi azalttığı bilinen ve REST ismi verilen bir motifin tekrar ettiğini gözlemlediler. Bu, sinirsel aktivite ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi anlamaya yarayan iki sinyaldi.

Yaşlılık solucanlar üzerinde denendi

Yaşlılık ve sinirsel uyarılma arasındaki benzerliği bulmak için yeni bir örneklem arayan bilim insanları, hedeflerine C. elegans isimli solucanı koydular. Lyon 1 Üniversitesi C. elegans Genetik ve nörobiyoloji ekibinden Florence Solari konu ile ilgili şöyle konuştu: “1980’lerden itibaren önemli olan bir model. Bu solucanda, bir insülin alıcısında meydana gelen ve yaşam süresini ikiye katlayan mutasyonun keşfi. Solucanın geni memelilerde de bulunuyor ve bazı varyasyonları yüz yaşını aşanlarda da tespit edildi.”

Florence Solari şöyle özetliyor: “Bu çalışma, ortalamanın üzerinde bir yaşam süresinin zayıf sinirsel aktivite ile ilişkisi olduğunu ortaya koyarken, genel ve aşırı beyin aktivitesinin, yaşam süresinin kısalmasıyla bir ilgisi olduğunu gösteriyor. Görünen o ki, doğrudan bir bağlantı belirleyemesek de REST yazımı faktörü, insülin alıcısı tarafından yaşam süresinin düzenlenmesinde bir aktör. Ancak hangi beyinsel aktivite ile ilgili olduğunu bilmiyoruz. Motor aktivitenin kontrolü ile mi? Aşırı beyin fonksiyonu ile mi?”