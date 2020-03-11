Command & Conquer Remastered Collection Fragmanı Yayınlandı

Bugün sizlerle paylaştığım haber doğrultusunda Command & Conquer Remastered Collection için ilk fragman yayınlandı. Electronic Arts Youtube kanalı üzerinden yayınlanan fragman ile koleksiyon paketinin çıkış tarihi de belli oldu. Command & Conquer Remastered Collection, PC (Steam ve Origin) için 5 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi Command & Conquer Remastered Collection, kapanan Westwood Studios çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun bünyesi altında çalıştığı Petroglyph stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

Projede ayrıca Lemon Sky Studios da bulunuyor ve bu stüdyodaki ayrı bir ekip, sanat kısmı ile ilgileniyorlar. Bu sayede oyunda 4K çözünürlük desteği ve yeniden modellemeler sunulacak.

Command & Conquer Remastered Collection nasıl olacak?

Command & Conquer Remastered Collection, Command & Conquer: Tiberian Dawn ve Command & Conquer: Red Alert oyunlarını içerecek. Hatta sadece bu oyunları değil, Covert Ops, Counterstrike ve The Aftermath genişletme paketleri de içeriğe dahil edilecek.

Bunların yanı sıra yeniden düzenlenmiş çok oyunculu mod, yenilenmiş kullanıcı arayüzü, harita düzenleyicisi, tamamladığınız görevler karşılığında Bonus Gallery kısmından açılacak ekstra videolar, güncellenmiş kontroller ve Frank Klepacki tarafından yeniden düzenlenmiş müzikler bulunacak.

Command & Conquer Remastered Collection şu anda Steam ve Origin üzerinden ön-siparişe açılmış durumda. Standart sürümün yanı sıra fiziksel olarak satışa sunulacak Special Edition ve 25th Anniversary Edition sürümleri de olacak. Sadece Limited Run Games üzerinden satışa sunulacak olan Special Edition, Steam üzerinden indirme kodu, içeriğinde her iki oyunun yenilenmiş müziklerinin bulunduğu 16 GB kapasiteli Tiberium kristal bir bellek, çift taraflı poster, dört süs iğnesi ve her bir topluluk için Tech Tree baskısı ve topluluk çıkartması ile gelecek.

25th Anniversary Edition da yine sadece Limited Run Games üzerinden satışa sunulacak. Special Edition içeriğinin tamamına ek olarak, her iki oyunun müziklerinin disk versiyonları, sanat kitabı, dört topluluk yaması, çift taraflı şapka, metal Mammoth Tank, Tesla Coil ve Obelisk reprodüksiyonlarını barındıracak.

Son olarak, Command & Conquer Remastered Collection paketinin resmi sistem gereksinimleri de açıklandı. Her iki oyunu da sisteminizde rahatça oynayabilmek için Intel Core 2 Duo E4600 veya AMD Athlon 64 X2 6400 işlemcili, 4 GB bellekli ve NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 5570 ekran kartlı bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Detayların tümü için aşağıya bakabilirsiniz.

Command & Conquer Remastered Collection En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 @ 2.4ghz veya AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2.4ghz

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 5570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 32 GB

Command & Conquer Remastered Collection Önerilen Sistem Gereksinimleri