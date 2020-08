Commandos 2 and Praetorians HD Remaster PS4 ve Xbox One Tarihi Duyuruldu

Bu yılın başlarında PC için satışa sunulan Commandos 2 ve Praetorians HD Remaster PS4 ve Xbox One versiyonlarından müjdeli haber en sonunda geldi. Her iki oyunun yenilenmiş sürümlerinin çıkış tarihi belli oldu.

2018 yılında Kalypso Media, Pyro Studios ile anlaşarak Commandos serisinin ve Praetorians oyununun haklarını satın almıştı. Bu yılın başlarında da Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster sürümleri Steam üzerinden satışa sunulmuştu. Ancak her iki oyunun PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de geliştiriliyor ama bu zamana kadar net bir çıkış tarihinin verilmesi mümkün olmamıştı.

Commandos 2 ve Praetorians HD Remaster PS4 ve Xbox One Tarihi Ne Zaman?

Kalypso Media ve Yippee! Entertainment ile Torus Games, Commandos 2 and Praetorians HD Remaster Double Pack'in 18 Eylül 2020 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunulacağını müjdelediler. Tercihinize göre her iki oyunu tek bir pakette veya ayrı ayrı olarak satın alabileceksiniz.

Gerçek zamanlı taktiksel stratejiye dayalı olan Commandos 2: Men of Courage, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Her birinin kendisine özgü becerileri olan dokuz komandodan oluşan elit bir grubunu yöneterek, gerçekçi hava koşulları ile gece ve gündüz vakitlerinde dokuz farklı ve etkileşimli ortamda on zorlu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Commandos 2 HD Remaster, revize edilmiş kontroller ve eğitim bölümü ve modern bir kullanıcı arayüzü ile geliyor. Modern bir 3B motor sayesinde Çevreyi 360 derece görebilmenin yanı sıra, duruma göre yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilmeniz de mümkün olacak.

Praetorians oyununda ise Gelişmekte olan Roma İmparatorluğu içinde kendimize bir yer bulma savaşı vereceğiz. Bunun için de Mısır ve Galya savaşlarında ve İmparatorluk'un kalbi olan İtalya'da değerimizi kanıtlamamız gerekecek. Bize verilecek olan görevler boyunca zafere ulaşabilmek için birimlerimizi bir araya getirmemiz, becerilerini son seviyeye taşımamız ve düşmanımızın zayıf yönlerini ortaya çıkartarak bertaraf etmek durumunda olacağız. HD Remaster versiyonu ise revize edilmiş kontroller ve kullanıcı arayüzü ile gelecek. Galyalılar, Mısırlılar ve Roma Lejyonları olmak üzere üç farklı ordu, Mısır, Galya ve İtalya'yı kapsayan yirmiden fazla görev, farklı birim türleri ve karakterler için farklı yetenek setleri ile gelecek.