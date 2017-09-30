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Commodore 64 Geri Dönüyor

C64 Mini Konsol
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

Oyun oynamaya Commodor ile başlayan nesillere müjde. Commodore 64'ün mini sürümü, yeni oyunlarla birlikte yakında satışa sunuluyor.

Bir kuşağın vazgeçilmezi olan Commodore 64'ler, özellikle 1980 ve 1990 yıllarında son derece popüler olmuşlardı. Commodore 64'ün yeni ve küçük sürümü olan C64 Mini'de yıllar sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

C64 mini sistemler, içinde birkaç oyun yüklü olarak piyasaya çıkacaklar. Sistem, standart bir oyun koluna da sahip olacak. C64 Mini'ler standart BASIC komutlarını desteklemeye devam edecekler ve kullanıcıların kendi programlarını yazmalarına da olanak verecekler.

C64 Mini

Sistemler 69.99 dolara satılacak, kutusundan ise mini bir konsol, joystick, HDMI kablosu ve oyun kılavuzları çıkacak.

C64 ile geleceği açıklanan oyunların bazıları şöyle;

  • Avenger, Battle Valley
  • Bounder, California Games
  • Chip's Challenge
  • Deflektor
  • Everyone's A Wally
  • Firelord
  • Impossible Mission
  • Impossible Mission II
  • Netherworld
  • Skool Daze
  • Uridium
  • Who Dares Wins II
  • Winter Games
  • World Games
  • Zynaps

Bu popüler oyunların yanı sıra paket dahilinde onlarca klasik Commodore 64 oyunu da yer alacak.

C64 Mini sistemler 2018 yılının başında satışa sunulacaklar.

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ETİKETLER: konsol commodore 64 konsol oyunları video oyun

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