Commodore 64 Geri Dönüyor

Oyun oynamaya Commodor ile başlayan nesillere müjde. Commodore 64'ün mini sürümü, yeni oyunlarla birlikte yakında satışa sunuluyor.

Bir kuşağın vazgeçilmezi olan Commodore 64'ler, özellikle 1980 ve 1990 yıllarında son derece popüler olmuşlardı. Commodore 64'ün yeni ve küçük sürümü olan C64 Mini'de yıllar sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

C64 mini sistemler, içinde birkaç oyun yüklü olarak piyasaya çıkacaklar. Sistem, standart bir oyun koluna da sahip olacak. C64 Mini'ler standart BASIC komutlarını desteklemeye devam edecekler ve kullanıcıların kendi programlarını yazmalarına da olanak verecekler.

Sistemler 69.99 dolara satılacak, kutusundan ise mini bir konsol, joystick, HDMI kablosu ve oyun kılavuzları çıkacak.

C64 ile geleceği açıklanan oyunların bazıları şöyle;

Avenger, Battle Valley

Bounder, California Games

Chip's Challenge

Deflektor

Everyone's A Wally

Firelord

Impossible Mission

Impossible Mission II

Netherworld

Skool Daze

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

Bu popüler oyunların yanı sıra paket dahilinde onlarca klasik Commodore 64 oyunu da yer alacak.

C64 Mini sistemler 2018 yılının başında satışa sunulacaklar.