Contra Anniversary Collection Paketinin İçeriği Açıklandı

Eğer yeteri kadar uzun süreden beri oyun dünyasının içindeyseniz, elbette Contra serisinin adını duymuşsunuzdur ve hatta oyunu oynamışsınızdır. Döneminin en unutulmaz oyunlarından olan bu seriyi şu anda bile ilk günkü heyecanla oynayacak, başlar başlamaz bitirene kadar başından kalkmayacak olan oyuncular vardır. Konami de kuruluşunun ellinci yılında bu oyuncuları sevindirmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda satışa sunulacak olan Contra Anniversary Collection paketinde yer alacak oyunların tamamı ortaya çıktı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mart ayında duyuru yapan Japon menşeli yayıncı, Konami 50th Anniversary Collection adı altında büyük bir arşivin duyurusunu yapmıştı. Kendi içinde üçe ayrılan bu arşivde, Arcade Classics Anniversary Collection, Castlevania Anniversary Collection ve Contra Anniversary Collection yer alıyor. Arcade Classics Anniversary Collection ve Castlevania Anniversary Collection halihazırda satıştayken, Contra Anniversary Collection ise yakın bir zamanda satışa sunulacak.

Konami tarafından yapılan açıklama ile bu koleksiyon paketinde yer alacak olan oyunların tam listesi ise şöyle;

Contra (Arcade)

Contra (NES)

Contra (Famicom)

Super Contra (Arcade)

Super C (NES)

Contra III: The Alien Wars (SNES)

Super Probotector: Alien Rebels (SNES)

Contra: Hard Corps (Sega Genesis)

Probotector (Sega Mega Drive)

Operation C (Game Boy)

Listedeki oyunlardan Contra, Super Contra, Super C ve Contra III: The Alien Wars Konami 50th Anniversary Collection duyurusu sırasında ortaya çıkmıştı. Diğer oyunlardan ise bu duyuru ile haberdar olduk.

Contra: Hard Corps seride dört karakter arasında seçim yapabildiğimiz ilk oyundu ve buna ek olarak çeşitli kararlar vermemizin gerekeceği dallanıp budaklanan gidişatlar da bulunuyordu. Operation C ise serinin taşınabilir konsola çıkan ilk oyunu olmuştu. Arcade için çıkan orijinal Contra oyununun NES versiyonunda yeni içerikler ve ek özellikler bulunurken, Famicom versiyonunda ise bu özelliklere ek olarak görsel anlamda geliştirmelerin yapıldığını söyleyelim.

Probotector ise serinin en ilginç oyunlarından bir tanesiydi. Ana karakterler Bill ve Lance, robot olan RD008 ve RC011 ile yer değiştirmişti ve oyundaki çoğu düşman da robot haline getirilmişti.

Şimdilik bu koleksiyon paketinin PC, Playstation 4, Xbox One ve Switch için ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi yok ama Yaz mevsiminin başları işaret edildiğine göre, oyun büyük ihtimalle önümüzdeki ay içerisinde yayınlanacaktır.