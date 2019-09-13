Contra: Rogue Corps'un Demosu PS4, Switch ve Xbox One için Yayınlandı

Uzun bir aradan sonra sıradaki Contra oyunu ile 26 Eylül 2019 tarihinde buluşacağız. Konami tarafından yayınlanacak olan oyunu dilerseniz çıkışından önce deneyebileceksiniz. Contra: Rogue Corps için oynanabilir bir demo yayınlandı.

PlayStation 4, Switch ve Xbox One için yayınlanan oynanabilir demoda, çevrimiçi bir demo ve ana senaryo modunun az bir kısmını oynayabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca daha önceden gösterilmemiş olan bir oynanış fragmanın yer aldığını da söylemeden geçmeyelim. Demo ile ilgili dikkatinizi çekmek istediğimiz bir nokta var ki, yapacağınız hiçbir şey tam sürüme aktarılmayacak. Bir diğer deyişle, demoda yaptığınız demoda kalacak.

Eğer PlayStation 4 veya Xbox One kullanıcısıysanız, demonun konsolunuza indirilmesini tarayıcınız üzerinden de başlatabileceksiniz. Switch kullanıcısıysanız da konsolunuzdan eShop mağazasına girerek indirmeyi başlatabiliyorsunuz.

Contra: Rogue Corps PlayStation 4 Demosu

Contra: Rogue Corps Xbox One Demosu

Contra III: Alien Wars oyunun sonrasını konu alacak olan Contra: Rogue Corps, eskiden asker olup da artık birer ödül avcısına dönüşen dört karakterin başından geçenleri anlatacak. Bu karakterlerin arasında Kaiser ve Ms Harakiri gibi iki tanıdık yüz bulunuyor. Her bir karakterin kendisine özgü becerisi ve uzmanlığı olacak ve tamamladığınız görev başına alacağınız materyaller ile geliştirme yapabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca senaryo boyunca toplayacağınız kaynaklar ile silahlarınızı geliştirebildiğiniz gibi yeni silahlar üretebilmeniz de mümkün olacak.

Son olarak, kooperatif desteğinin olacağı oyunda PvP modu sayesinde bire bir, ikiye iki, üçe üç, dörde dört ve bire dört gibi farklı şekillerdeki deneyimler sizi bekliyor.