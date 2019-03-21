Control, Ağustos Ayında Satışa Sunulacak Olabilir

Oyun dünyasındaki kaliteli ana senaryolu yapımların arkasındaki isimlerden bir tanesi olan Remedy Entertainment, halihazırda aksiyon-macera oyunu Control üzerinde çalışıyor. 505 Games tarafından yayınlancak olan oyun, ilk kez E3 2018 fuarındaki Sony konferansı sırasında gösterilmişti. O zamandan bu zamana kadar yayınlanan videolar ve paylaşılan detaylı bilgiler ile Control hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuşken, geçtiğimiz hafta içerisinde bizzat Remedy Entertainment tarafından yapılan açıklamayla oyunun bu yaz mevsiminde satışa sunulacağını da öğrenmiştik.

Her ne kadar tam bir tarih belirtilmemiş olsa da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarından bir tanesinde çıkacağını öğrenmek bile mutluluk verici olmuştu. Tam tarih duyurusunun ise muhtemelen E3 2019 öncesinde yapılacağını tahmin ediyorduk ki Microsoft Store, "Açılın, ben geldim!" dercesine bir müdahalede bulundu. Control oyununun tam çıkış tarihi netlik kazanmış olabilir.

Oyun dünyasında yaşanan birçok kazada payı olan Microsoft Store, yakın bir zaman önce bir yenisine imza attı. Gerçi bu kazaların genelinde doğru çıktığını düşünecek olursak, böyle kazaların daha fazla yaşanmasını istemiyor da değiliz. Mesela son olarak Resident Evil 2 (2019) One-Shot Demo da bu şekilde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Control ile ilgili benzer bir kaza yaşandı. Fark edilen detaya göre, çevrimiçi mağazanın Control oyununa özel olarak açılan sayfasında, çıkış tarihi olarak 27 Ağustos 2019 görülüyor.

Her ne kadar resmi olarak ne 505 Games ne de Remedy Entertainment tarafından duyurulmamış olsa da söz konusu Microsoft Store olduğu ve yukarıda da belirttiğimiz gibi çoğunlukla doğru tarihlerin ortaya çıktığını düşünecek olursak, bu tarihi kayda almak gerek. Artık gözümüz ve kulağımız, geliştirici stüdyo ve yayıncı şirkette olacak ve yaşanan bu hadiseden sonra resmi duyurunun fazla gecikeceğini sanmıyoruz.