Control'de Beş Farklı Doğaüstü Beceri Olacak

Finlandiya menşeli geliştirici stüdyo Remedy Entertainment tarafından oyun dünyasına kazandırılacak olan Control ile ilgili bir süredir yeni haber almıyorduk. Game Informer dergisinin bu ayki sayısının kapağında oyuna yer vermesiyle, yeni detaylar da gelmeye başlamıştı. Yakın bir zaman önce ise bu detaylara yenileri eklendi. Oyunda kullanabileceğimiz beş farklı doğaüstü gücün olduğu ortaya çıktı.

Yakın bir zaman önce Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen ile bir röportaj gerçekleştirilmiş, yapılan soru bombardımanı ile Control ile ilgili birçok yeni detay da ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre çizgisinden pek de sapmayacak olan stüdyonun, oyun dünyasına yine kaliteli bir yapım kazandıracağına hiç şüphe yok. Game Informer dergisi ise röportaj sonrasında bu defa yeni bir oynanış videosu paylaştı. Bu oynanış videosunda, Control oyununda Jesse karakterinin kullancağı bütün doğaüstü beceriler tanıtılıyor.

Toplamda beş farklı doğaüstü beceri bulunacak. Bu becerilerden ilkinde, farklı tipteki şekillere dönüşebilen prototip bir silahımız olacak. Muhtemelen dönüştüğü her bir şeklinde kendisine özgü avantajları ve dezavantajları olacaktır. İkinci beceriye Launch adı verilmiş. Adına oldukça uygun olan bu güç sayesinde, etraftan bulduğumuz veya duvarlardan söktüğünüz şeyleri düşmanlara fırlatabileceksiniz. Fırlatabileceklerinizin arasına, bildiğiniz gibi sonradan insanlar da dahil olacaklar. Üçüncü beceri ise Shield. Yine etraftan bulacağımız elemanlar ile kendimize koruma kalkanı oluşturabileceğiz. Evade, Jesse karakterine kısa bir süreliğine oldukça hızlı hareket etme fırsatı sunacak. Ayrıca uçabilecek veya yükseğe çıkabileceğiz. Tabii ki havadayken. Beşinci ve son beceri ise telepati becerisi olacak. Bu sayede düşmanların akıllarına girerek, onları kısa bir süreliğine kendi tarafınıza çekebileceksiniz.